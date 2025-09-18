¼ã¼ê¿Íµ¤ÇÐÍ¥R¡¢Ï»¸Ô¥²¥¹¸òºÝ¤Ç¼ç±é¥É¥é¥Þ»£±ÆÊü´þ¡©»öÌ³½ê¤Ï±£ÊÃ¡©¡¿¥É¥é¥Þ¡ØÀ©ºîÉô¤Î¿åÅç¤µ¤ó¡Ù
¼ã¼ê¿Íµ¤ÇÐÍ¥R¤³¤ÈÎ¶¥öºê¥ß¥Ä¥ë¡Ê¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¡Ë¤¬¡¢Ï»¸Ô¸òºÝ¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ò½µ´©»ï¤Ë¤¹¤Ã¤ÑÈ´¤«¤ì¡¢¼ç±é¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤ÎºÇ½ª»£±Æ¤òÊü´þ!?¡¡À©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¿åÅç¡Ê¿åÅçËãÍýÆà¡Ë¤Ë¹ß¤ê¤«¤«¤Ã¤¿ÌäÂê¤Ï¡¢¤³¤ì°Ê³°¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¡Ä¡Ä!?¡¡¡Ø¥·¥çー¥É¥é presents À©ºîÉô¤Î¿åÅç¤µ¤ó～Í¼ÍÛ¤¬ÄÀ¤à¤Þ¤Ç¤Ë¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ï¡¢¡È¥É¥é¥ÞÀ©ºî¸½¾ì¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤È¸½¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÈá°¥¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¤À¡£
¡ÚTVer¡Û¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¤³¤Î¤¢¤È·ÝÇ½³¦¤ÇÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Ä¡Ä¡×¡¡¥É¥é¥ÞÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°ì³å¤Ë¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¼ç±éÇÐÍ¥¤Ï¡Ä¡Ä!?
·ãÌ³¤Î±ÇÁüÀ©ºî²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¯¿åÅç¤Ï¡¢Á´50ÏÃ¤Î½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤ÎÀ©ºî¤ò¼ÒÄ¹¤«¤éÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£ÄãÍ½»»¤«¤Ä»£±Æ´ü´Ö1½µ´Ö¤Î¤³¤Î»Å»ö¤ò¡¢¿åÅç¤ÏµÙ¤ßÊÖ¾å¤Ç¿Ê¹Ô¡£¤Ê¤ó¤È¤«»£±ÆºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¡¢»Ä¤ê¤Ï°ìÈ¯¤ÇÀ®¸ù¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Í¼ÍÛ¤Î¥é¥¹¥È¥·ー¥ó¤Î¤ß¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢ËÜÈÖ¤Î»£±Æ¤¬10Ê¬¸å¤ËÇ÷¤Ã¤¿º¢¤Ë¼¡¡¹¤ÈÌäÂê¤¬È¯À¸¡£ÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¿åÅç¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤«¤Ã¤¿¼ç±éÇÐÍ¥¡¦Î¶¥öºê¤È¡¢Èà¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Î½¤Íå¾ì¤òÌÜ·â¤·¤Æ--!?
½¤Íå¾ì¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢ÌÀÆüÈ¯Çä¤Î½µ´©»ï¤Î»æÌÌ¥³¥Ôー¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼ã¼êÇÐÍ¥¡¦Î¶¥öºê¥ß¥Ä¥ë¡¢Ï»¸Ô¥²¥¹¸òºÝ¡×¡ÖLINE¤¬Î®½Ð¤·¤¿¡×¡Ö»öÌ³½ê¤Ø¤Î¸ýÎ¢¹ç¤ï¤»¤ÎÁêÃÌ¤â¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¡¢Î¶¥öºê¤È¸òºÝÁê¼ê¤¿¤Á¤Î¼Ì¿¿¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¿´¤¬ÀÞ¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÎ¶¥öºê¤Ï¡¢»£±Æ¤òÅê¤²¤À¤½¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤ËÀâÆÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤«¤é¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¡¢ÈÝÄê¤¹¤ë¤«¤é¡£¥¦¥½¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡©¡×¤È¤Ê¤À¤á¤é¤ì¤Æ¤â¡¢Î¶¥öºê¤Ï¡Ö¤Ç¤â¸Þ¸Ô¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤ó¡ª¡×¤È¼«Ë½¼«´þ¤Ç¡¢ËÜÈÖ¤Î»£±Æ¤òµñÈÝ¡£¡Ö¤â¤¦ÌµÍý¡£ÌÀÆü¤Ë¤ÏÁ´Éô½ª¤ï¤ó¤À¤è¡ª¡×¡Ö°ì¸Ô°ã¤¨¤ÐÁ´Á³°ã¤¦¤è¡£»ö¼ÂÌµº¬¡×¡Ö¤â¤¦Á´ÉôÇ§¤á¤Á¤ã¤ª¤¦¤è¡ª¡×¡Öº£¤Ï¼Çµï¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¡ª¡¡Âç¾æÉ×¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ñÏÃ¤ò¿åÅç¤ËÊ¹¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡¢Î¶¥öºê¤È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤ÏÁ´¤¯µ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¿åÅç¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤Ï¡¢Î¶¥öºê¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë¤è¤ë»£±ÆÊü´þ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¶î¤±ÉÕ¤±¤¿Î¶¥öºê¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤ÎÁû¤®À¼¡¢»£±Æ¾ì½ê¶á¤¯¤Î°û¿©Å¹¤Ø¤Î¼Õºá¡¢¿·¿Í¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î¾×ÆÍ¡¢¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤Î°û¼ò¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌäÂê¤¬Â¿¤¯¡¢¿åÅç¤ÏÆ¬¤òÊú¤¨¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤À¡£Â¿Ë»¤¹¤®¤ë¿åÅç¤ËÆ±¾ð¤·¡¢À©ºî¸½¾ì¤Î¹²¤¿¤À¤·¤µ¤È¿åÅç¤Î¥¿¥Õ¤µ¤Ë¶Ã¤¡¢¿åÅç¤¬¿´ÀÞ¤ì¤«¤±¤ë¤âµ¡Å¾¤òÍø¤«¤»¤¿¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ËÇï¼ê¤·¤¿»ëÄ°¼Ô¤ÏÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥·¥çー¥É¥é presents À©ºîÉô¤Î¿åÅç¤µ¤ó～Í¼ÍÛ¤¬ÄÀ¤à¤Þ¤Ç¤Ë¡Ù¤Ï¡¢9·î14Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¥É¥é¥Þ¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥·¥çー¥É¥é¥¢¥ïー¥É2025¡×¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¡¦ÂÀÅÄ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó½êÂ°ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦À±¤Î»ÍÃ«»°ÃúÌÜ¥·¥¢¥¿ー¡£TikTokÁíºÆÀ¸²ó¿ô500Ëü²ó¶á¤¯¤ò¸Ø¤ë¡¢À±¤Î»ÍÃ«»°ÃúÌÜ¥·¥¢¥¿ー¤Î½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥·¥êー¥º¤Î30Ê¬¥É¥é¥ÞÈÇ¤È¤·¤Æ¡¢°ìÏ¢¤ÎºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÃ«¸ý¹±Ê¿¤¬µÓËÜ¤È±é½Ð¤òÌ³¤á¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Ç½é¤á¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£