新作映画『スター・ウォーズ：スターファイター』地中海のどこかで撮影中 レヴィ監督が現場写真をシェア
新作映画『スター・ウォーズ：スターファイター』のショーン・レヴィ監督が現地時間17日、自身のインスタグラムにライアン・ゴズリングとフリン・グレイが並んでポーズを取る姿を収めた写真を投稿。キャプションには「Somewhere in the Mediterranean Sea（地中海のどこかで）#Starfighter」と添えられた。
【写真】役衣装に身を包んだライアン・ゴズリングとフリン・グレイ
今年4月に日本で行われた「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン2025」で発表された通り、『スター・ウォーズ：スターファイター』は完全オリジナルの既存シリーズとはつながらない独立した物語。2027年5月28日の全米公開を予定している。
物語の詳細は明かされていないが、『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』（2019年）から約5年後、これまで「スター・ウォーズ」シリーズで描かれたことのない時代を舞台にした新しい冒険譚となる。
キャストには、マット・スミス、ミア・ゴス、アーロン・ピエール、サイモン・バード、ジャマエル・ウェストマン、ダニエル・イングス、そしてエイミー・アダムスが名を連ねる。
ゴズリングは「スター・ウォーズ セレブレーション」で「この映画はまだ見たことのない時代を舞台にした、オリジナルで魅力的なキャラクターと、ハートと冒険に満ちた新しい物語なんです。こんな特別な物語を描くのに、ショーンほどふさわしい監督はいない」と語っていた。
脚本はジョナサン・トロッパーが執筆し、2022年からレヴィ監督が企画を進めてきた作品。レヴィとキャスリーン・ケネディがプロデューサーを務める。
