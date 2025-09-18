TeNYテレビ新潟

写真拡大

大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなったとして、１８日午前１０時３０分、県内に出されていた土砂災害警戒情報は全て解除されました。

解除された地域は、新発田市、村上市、関川村です。