県内に出されていた土砂災害警戒情報は全て解除（18日午前10時30分発表）｟新潟》

2025年9月18日 10時34分 TeNYテレビ新潟ニュース

大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなったとして、１８日午前１０時３０分、県内に出されていた土砂災害警戒情報は全て解除されました。解除された地域は、新発田市、村上市、関川村です。