フロンテオは急反発、自社の医学論文探索ＡＩを寝具ブランド展開のＭｏｒｇｈｔが導入

ＦＲＯＮＴＥＯ<2158.T>は急反発している。１８日、同社の医学論文探索ＡＩ「ＫＩＢＩＴ Ａｍａｎｏｇａｗａ」が寝具ブランド「ＮＥＬＬ」を展開するＭｏｒｇｈｔ（東京都港区）に導入されたと発表しており、材料視した買いが入っている。



フロンテオのＫＩＢＩＴ Ａｍａｎｏｇａｗａは論文探索と仮説生成の効率化・高精度化を目的に開発された独自のアルゴリズムを搭載している。疾患名や症状、調査テーマに関する単語、仮説を入力すると、特化型ＡＩが米国国立医学図書館国立生物科学情報センターの生物・医学論文データベース「ＰｕｂＭｅｄ」に掲載されている論文データから高い類似性・関連性を持つ情報を即時に検出し解析・提示する。ＰｕｂＭｅｄには３０００万を超える論文データがある。Ｍｏｒｇｈｔは同サービスの導入を通じ、新製品開発に向けたエビデンスの探索を強化する。



出所：MINKABU PRESS