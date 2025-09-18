　UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第1節2日目が17日に各地で開催された。

　前回王者のパリSGはホームでアタランタと対決。4-0の快勝を飾り、連覇に向けて好スタートを切った。

　日本人所属クラブでは、リバプールが本拠地でアトレティコ・マドリーに3-2で劇的勝利。ベンチスタートのMF遠藤航は出番なしとなった。

　アヤックスはホームで前回準優勝のインテルと対戦し、0-2で完封負け。DF板倉滉はスタメン出場し、後半39分までプレーした。

　DF伊藤洋輝が離脱中のバイエルンは本拠地でチェルシーを3-1で撃破。DF橋岡大樹が後半32分に途中出場したスラビア・プラハは、ボデ・グリムトとのホームゲームを2-2で終えた。

　そのほか、オリンピアコスとパフォスはスコアレスドロー。リーグフェーズ第1節3日目は18日に行われる。

以下、試合結果&順位表

【リーグフェーズ】

第1節

9月17日(水)

オリンピアコス 0-0 パフォス

スラビア・プラハ 2-2 ボデ・グリムト

アヤックス 0-2 インテル

バイエルン 3-1 チェルシー

リバプール 3-2 A・マドリー

パリSG 4-0 アタランタ

【順位表】

※上位8チームが決勝T進出、9位〜24位は決勝Tプレーオフへ

1.パリSG(3)+4

2.サンジロワーズ(3)+2

3.バイエルン(3)+2

4.アーセナル(3)+2

4.インテル(3)+2

6.カラバフ(3)+1

7.リバプール(3)+1

8.R・マドリー(3)+1

-------------------------------------------

9.トッテナム(3)+1

10.ドルトムント(1)0

11.ユベントス(1)0

12.ボデ・グリムト(1)0

13.スラビア・プラハ(1)0

14.オリンピアコス(1)0

14.パフォス(1)0

16.バルセロナ(0)0

16.クラブ・ブルージュ(0)0

16.コペンハーゲン(0)0

16.フランクフルト(0)0

16.ガラタサライ(0)0

16.カイラト(0)0

16.レバークーゼン(0)0

16.マンチェスター・C(0)0

16.モナコ(0)0

-------------------------------------------

16.ナポリ(0)0

16.ニューカッスル(0)0

16.スポルティング(0)0

28.A・マドリー(0)-1

29.ベンフィカ(0)-1

30.マルセイユ(0)-1

31.ビジャレアル(0)-1

32.チェルシー(0)-2

33.PSV(0)-2

34.アヤックス(0)-2

34.ビルバオ(0)-2

36.アタランタ(0)-4