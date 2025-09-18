昨季王者パリSGが快勝スタート! リバプールやインテル、バイエルンも初戦を飾る:CL第1節2日目
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第1節2日目が17日に各地で開催された。
前回王者のパリSGはホームでアタランタと対決。4-0の快勝を飾り、連覇に向けて好スタートを切った。
日本人所属クラブでは、リバプールが本拠地でアトレティコ・マドリーに3-2で劇的勝利。ベンチスタートのMF遠藤航は出番なしとなった。
アヤックスはホームで前回準優勝のインテルと対戦し、0-2で完封負け。DF板倉滉はスタメン出場し、後半39分までプレーした。
DF伊藤洋輝が離脱中のバイエルンは本拠地でチェルシーを3-1で撃破。DF橋岡大樹が後半32分に途中出場したスラビア・プラハは、ボデ・グリムトとのホームゲームを2-2で終えた。
そのほか、オリンピアコスとパフォスはスコアレスドロー。リーグフェーズ第1節3日目は18日に行われる。
以下、試合結果&順位表
【リーグフェーズ】
第1節
9月17日(水)
オリンピアコス 0-0 パフォス
スラビア・プラハ 2-2 ボデ・グリムト
アヤックス 0-2 インテル
バイエルン 3-1 チェルシー
リバプール 3-2 A・マドリー
パリSG 4-0 アタランタ
【順位表】
※上位8チームが決勝T進出、9位〜24位は決勝Tプレーオフへ
1.パリSG(3)+4
2.サンジロワーズ(3)+2
3.バイエルン(3)+2
4.アーセナル(3)+2
4.インテル(3)+2
6.カラバフ(3)+1
7.リバプール(3)+1
8.R・マドリー(3)+1
-------------------------------------------
9.トッテナム(3)+1
10.ドルトムント(1)0
11.ユベントス(1)0
12.ボデ・グリムト(1)0
13.スラビア・プラハ(1)0
14.オリンピアコス(1)0
14.パフォス(1)0
16.バルセロナ(0)0
16.クラブ・ブルージュ(0)0
16.コペンハーゲン(0)0
16.フランクフルト(0)0
16.ガラタサライ(0)0
16.カイラト(0)0
16.レバークーゼン(0)0
16.マンチェスター・C(0)0
16.モナコ(0)0
-------------------------------------------
16.ナポリ(0)0
16.ニューカッスル(0)0
16.スポルティング(0)0
28.A・マドリー(0)-1
29.ベンフィカ(0)-1
30.マルセイユ(0)-1
31.ビジャレアル(0)-1
32.チェルシー(0)-2
33.PSV(0)-2
34.アヤックス(0)-2
34.ビルバオ(0)-2
36.アタランタ(0)-4
