ＡＩメカが大陽線示現しもみ合い上放れ、半導体パッケージ関連の好業績株で人気再燃◇

ＡＩメカテック<6227.T>が大陽線で切り返し急、一時約７％高の４６９５円と値を飛ばし、前週１２日につけた戻り高値４５９５円をクリアしもみ合い上放れの様相をみせている。前日の米国株市場ではフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）が１０営業日ぶりに反落したものの下げ幅はわずかで依然として最高値圏に位置しており、東京市場も半導体セクターに法人筋とみられる継続的な資金流入が観測されている。半導体関連の指標としてはＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経半導体株指数連動型上場投信<200A.T>が最高値圏ではないもののきょうで１０連騰と気を吐いており、米国の半導体株人気と並走していることが分かる。そうしたなか、個別には好業績で株価的に出遅れ感のある半導体関連株に物色の矛先が向いており、微細化・積層化ニーズに対応した半導体パッケージ関連装置及び半導体プロセス装置事業を手掛ける同社株に見直し買いが流入している。



出所：MINKABU PRESS