【大雨警戒】秋雨前線が南下→あす（19日）にかけて関東甲信・北陸・中国・九州北部地方で非常に激しい雨のおそれ→雨と風のシミレーションを詳しくみる【気象庁・18日午前10時更新】
気象庁によりますと、東北地方と北陸地方では１８日は、土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。東日本から西日本では１８日は、大雨に注意・警戒してください。また、東北地方から西日本では、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意するよう呼びかけています。
［気象概況］
前線が、日本海から東北地方にのびており、日本海では前線上の低気圧が東へ進んでいます。前線は１８日夜にかけて、東日本や西日本の太平洋側へ南下するでしょう。東北地方から西日本では、上空の寒気や前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。
東北地方から西日本では、雷を伴い激しい雨が降っている所があります。１８日は、東日本から西日本では雷を伴い非常に激しい雨の降る所があるでしょう。
１８日６時から１９日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
東北地方 ８０ミリ
関東甲信地方 １００ミリ
北陸地方 １００ミリ
中国地方 １２０ミリ
九州北部地方 １００ミリ
［防災事項］
東北地方と北陸地方では１８日は、土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。
東日本から西日本では１８日は、大雨に注意・警戒してください。また、東北地方から西日本では、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。
発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。
【各地域の詳しい気象情報】
・関東甲信地方気象情報（9月18日午前6時2分発表）
・東海地方気象情報（9月18日午前4時54分発表）
・近畿地方気象情報（9月18日午前5時32分発表）
・北陸地方気象情報（9月18日午前5時発表）
・中国地方気象情報（9月18日午前5時28分発表）
・九州北部地方（山口県を含む）気象情報（9月18日午前5時5分発表）
・東北地方気象情報（9月18日午前5時26分発表）
【シミレーション画像】
・１８日（木）午後９時までの雨と風のシミレーション
・１９日（金）午前０時～午後９時までの雨と風のシミレーション
・札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇のピンポイント予報をみる
関東甲信地方気象情報（9月18日午前6時2分発表）
関東地方では、１８日夕方から夜のはじめ頃にかけて、低い土地や地下施設の浸水、河川の増水や氾濫、土砂災害に警戒してください。
［気象概況］
前線が華中から日本海を通って日本の東にのびています。この前線は、１８日は関東甲信地方を南下する見込みです。
関東甲信地方では、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や日中の気温上昇、上空の寒気の影響で、１８日夜遅くにかけて大気の状態が非常に不安定となるでしょう。
［雨の予想］
関東甲信地方では、１８日昼前から夜遅くにかけて、雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨の降る所があり、警報級の大雨となる所がある見込みです。
１８日に予想される１時間降水量は多い所で、
関東地方北部 ５０ミリ
関東地方南部 ５０ミリ
甲信地方 ４０ミリ
１８日６時から１９日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
関東地方北部 １００ミリ
関東地方南部 １００ミリ
甲信地方 ８０ミリ
［防災事項］
関東地方では、１８日夕方から夜のはじめ頃にかけて、低い土地や地下施設の浸水、河川の増水や氾濫、土砂災害に警戒してください。
また、関東甲信地方では、１８日夜遅くにかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。また、降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。
東海地方気象情報 （9月18日午前4時54分発表）
東海地方では、１８日夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風、落雷、急な強い雨に注意してください。
［気象概況］
前線が、日本海から東北地方にのびており、日本海では前線上の低気圧が東へ進んでいます。このため、東海地方は大気の状態が非常に不安定となっています。前線は１８日夜には東海道沖に南下するため、１８日夜遅くにかけて大気の非常に不安定な状態が続くでしょう。
［防災事項］
竜巻などの激しい突風、落雷、降ひょう、急な強い雨に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。
近畿地方気象情報（9月18日午前5時32分発表）
近畿地方では、１８日夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、急な強い雨に注意してください。
［気象概況］
前線が日本海から東北地方にのびており、日本海では前線上の低気圧が東へ進んでいます。この前線は１８日夜にかけて近畿地方を南下するでしょう。前線に向かって、暖かく湿った空気が流れ込むため、近畿地方では、引き続き１８日夜遅くにかけて大気の状態が非常に不安定となり、局地的に雷雲が発達する見込みです。
［防災事項］
竜巻などの激しい突風や落雷、急な強い雨に注意してください。
発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。
北陸地方気象情報（9月18日午前5時発表）
新潟県では１８日昼前にかけて土砂災害に厳重に警戒してください。北陸地方では１８日夕方にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。
［気象概況］
１８日は前線が日本海を南下し、北陸地方を通過する見込みです。前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、北陸地方では１８日夕方にかけて大気の非常に不安定な状態が続き、雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降るでしょう。北陸地方では、警報級の大雨となっている所があります。
予想より雨雲が発達したり、停滞した場合は、警報級の大雨となる地域が広がる可能性があります。
［雨の予想］
１８日に予想される１時間降水量は多い所で、
新潟県 ５０ミリ
富山県 ４０ミリ
石川県 ４０ミリ
福井県 ３０ミリ
１８日６時から１９日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
新潟県 １００ミリ
富山県 １００ミリ
石川県 ８０ミリ
福井県 ８０ミリ
［防災事項］
新潟県では１８日昼前にかけて土砂災害に厳重に警戒してください。北陸地方では１８日夕方にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。ひょうの降るおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。
中国地方気象情報（9月18日午前5時28分発表）
山陰では、１８日朝にかけて浸水害、河川の増水や氾濫に警戒してください。中国地方では、１８日夜のはじめ頃にかけて土砂災害に十分注意し、竜巻などの激しい突風、落雷に注意してください。
［気象概況］
日本海から東北地方にのびる前線が、１８日は中国地方を南下する見込みです。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、中国地方では引き続き１８日夜のはじめ頃にかけて大気の状態が非常に不安定となるため、局地的に雷雲が発達する見込みです。
［雨の実況］
山陰では、雷を伴って非常に激しい雨や激しい雨の降っている所があります。
１８日００時から１８日０５時までの最大１時間降水量（アメダスによる速報値）
島根県
江津市桜江 ４７．５ミリ （１８日０４時４８分）
川本 ４０．５ミリ （１８日０５時００分）
浜田市大辻町 ３４．５ミリ （１８日０４時４１分）
［雨の予想］
中国地方では、１８日昼過ぎにかけて局地的に雷を伴った激しい雨が降るでしょう。特に、前線に向かう暖かく湿った空気の流れ込みが強まる１８日朝は、山陰で非常に激しく降る所がある見込みです。
１８日に予想される１時間降水量は多い所で、
山陽 ４０ミリ
山陰 ５０ミリ
１８日６時から１９日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
山陽 １００ミリ
山陰 １２０ミリ
［防災事項］
浸水害、河川の増水や氾濫に警戒してください。
土砂災害に十分注意してください。
竜巻などの激しい突風、落雷に注意してください。
発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。
九州北部地方（山口県を含む）気象情報（9月18日午前5時5分発表）
九州北部地方では、１８日夕方にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に注意・警戒してください。また、１９日明け方にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。
［気象概況］
九州北部地方では、対馬海峡にある前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。この前線は１９日朝にかけて四国の南まで南下する見込みです。
このため九州北部地方では、１８日昼過ぎにかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨が降り大雨となるおそれがあります。雨雲が予想以上に発達した場合や雨雲が同じ所に停滞した場合、警報級の大雨となるおそれがあります。また、１９日明け方にかけて落雷や竜巻などの激しい突風が発生するおそれがあります。
［雨の予想］
１８日に予想される１時間降水量は多い所で、
山口県 ５０ミリ
福岡県 ５０ミリ
佐賀県 ５０ミリ
１８日６時から１９日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
山口県 １００ミリ
福岡県 １００ミリ
佐賀県 １００ミリ
［防災事項］
土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に注意・警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。
東北地方気象情報（9月18日午前5時26分発表）
東北日本海側では、１８日昼前にかけて、土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、東北南部では、１８日夕方にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。
［気象概況］
前線が日本海から東北地方にのびており、１８日夜にかけて東日本の太平洋側に南下するでしょう。東北地方では、上空の寒気や前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、大気の非常に不安定な状態が続く見込みです。
このため、東北地方では、雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。
［雨の予想］
１８日に予想される１時間降水量は多い所で、
東北日本海側 ４０ミリ
東北太平洋側 ４０ミリ
１８日６時から１９日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
東北日本海側 ８０ミリ
東北太平洋側 ８０ミリ
［防災事項］
東北日本海側では、これまでに降った雨により、地盤の緩んでいる所があるため、少しの雨でも土砂災害の危険度が高まるおそれがあります。１８日昼前にかけて、土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。
また、東北南部では、１８日夕方にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。
