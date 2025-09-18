「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１８日午前１０時現在で、日東紡績<3110.T>が「売り予想数上昇」で４位となっている。



１８日の東京市場で、日東紡は続落。前日に上場来高値７６９０円をつけた反動が出ているようで、高値警戒感が売り予想数上昇につながっているようだ。



足もとで同社株が人気化したきっかけは、８月２９日に「福島事業センター内にガラスクロスの生産設備を増設する」と発表したこと。これはＡＩサーバー市場の拡大で需要が増加しているためで、生産開始は２６年度第４四半期を計画している。



出所：MINKABU PRESS