½»¤ß¤¿¤¤³¹¤Ï¤É¤Ã¤Á¡©¡Èºë¶Ì½÷»Ò¡ÉVS¡È¤Ê¤Ë¤ï½÷»Ò¡È ¥×¥ì¥¼¥óÂÐ·è¡ª¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð
9·î15Æü¡Ê·î¡ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤·¤¿¡Ö¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡×¤Ë¤Ï¡¢¡Öºë¶Ì½÷»Ò·³ÃÄ¡×¤³¤È¼ãÄÐÀé²Æ¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¢¾®ÅçÆàÄÅ»Ò¡¢¤×¤¥¤Î¤Ï¤Ê¡¢¤³¤¤¤±¤í¡£¤È¡¢¡Ö¤Ê¤Ë¤ï½÷»Ò·³ÃÄ¡×¤³¤ÈÀîÅÄÍµÈþ¡¢¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¹ÓÀî¡Ê¥¨¥ë¥Õ¡Ë¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤¬ÅÐ¾ì¡£º£²ó¤Ï¡Ö¤É¤Á¤é¤¬¤è¤ê½»¤ß¤¿¤¤³¹¤«¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥Ð¥È¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
ºë¶ÌÀª¤¬º£²ó¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÔ½ë¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëºë¶Ì¸©¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È¥¯¡¼¥é¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¡É¡£½ë¤µ¤òÈò¤±¤Æ³Ú¤·¤á¤ëÆüËÜºÇÂç¤Î¡Ö¥¤¥ª¥ó¡×¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¤¥ª¥ó¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ó¡×¤ä¡¢¥¯¡¼¥ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬³«Êü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤È¤³¤í¤¶¤ï¥µ¥¯¥é¥¿¥¦¥ó¡×¤ò¾Ò²ð¡£
¤Þ¤¿½êÂô¤Î¡ÖÀ¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¡×¤¬2021Ç¯¤Ë¡Ö¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£¡Ö¾¼ÏÂ100Ç¯¡×¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅÃæ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¿ôÂ¿¤¯¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
°ìÊý¤ÎÂçºåÀª¤Ï¡¢¡È¤¤¤Þ¥Û¥Ã¥È¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¡É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡¦ÇßÅÄ¤Ë¤Ç¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎºÇ¿·¥Õ¡¼¥É¥Û¡¼¥ë¡Ö¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¥Þ¡¼¥±¥Ã¥ÈÂçºå¡×¤Ï¡¢¥Ð¡¼¤äDJ¥Ö¡¼¥¹¡¢¹ë²Ú¥°¥ë¥á¤â¤¢¤ë¶õ´Ö¤Ç¡ÈÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë·ê¾ì¡É¤Î¤è¤¦¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡È¤Ê¤Ë¤ï¤Î¥Ï¥ï¥¤¡É¤³¤È¡ÖÀôÆî¥Þ¡¼¥Ö¥ë¥Ó¡¼¥Á¡×¡¢¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê²á¤´¤»¤Æ¥Ç¡¼¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¥ª¥¹¥¹¥á¤Ê¡Ö¥Ï¡¼¥Ù¥¹¥È¤ÎµÖ¡×¤Ê¤É¡¢º®»¨¤òÈò¤±¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¤·¡¢¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡ÖÂçºå¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¤Í¡×¤ÈÃíÌÜ¡£
¤Þ¤¿¡È½îÌ±¤ÎÌ£Êý¡É¾ðÊó¤â¡£¡Ö1±ß¥»¡¼¥ë¡×¤Ê¤É¤Ç½îÌ±¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¶Ì½Ð¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅìÂçºå¤Ë¤¢¤ë90±ß¤Î²¼Ä®¥Ó¡¼¥Õ¥³¥í¥Ã¥±¡¢ÄÌÅ·³Õ¤¬Î©¤ÄÍÌ¾´Ñ¸÷ÃÏ¡¦¿·À¤³¦¤Ç¡Ö3´Ó150±ß¡×¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖÂç¶½¼÷»Ê¡×¤Ê¤É¡¢¤ªÆÀ¾ðÊó¤¬Â³¡¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¥¤¥Á¥ª¥·¤ÎÅ´ÈÄ¾Æ¤&¤ª¹¥¤ß¾Æ¤Å¹¡Ö¤è¤·¤Ò¤í¡×¤Ï¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¥¤¥±¥á¥ó·»Äï¡×¤ÎÅ¹°÷¤âÂç¿Íµ¤¡£¤Ê¤ó¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¡Ö¥¤¥±¥á¥ó·»Äï¡×¤¬¶î¤±¤Ä¤±¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÌÌ¡¹¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Í¡Á¡×¤È»×¤ï¤ºÅ£ÉÕ¤±¤Ë¡ª
¤½¤¦¤·¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¤Î·ë²Ì¡¢¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡Ö½»¤ß¤¿¤¤³¹¡×¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Ëþ¾ì°ìÃ×¤Ç¡Ö¤Ê¤Ë¤ï¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£