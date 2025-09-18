¡ÖÆü¥Æ¥ìTHE¥°¥ë¥áDAY¥Õ¥§¥¹ by ¡Ý196¡×¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ªÈÖÁÈ¥³¥é¥Ü¥Õ¡¼¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÅÐ¾ì 9/22¡Á9/28³«ºÅ¡Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×°ìÍ÷¡Û
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖTHE¥°¥ë¥áDAY¡×ÆÃÈÖ¤ÈÏ¢Æ°¤Î¥Õ¡¼¥É¥Õ¥§¥¹½é³«ºÅ¡ª¡ÖÆü¥Æ¥ìTHE¥°¥ë¥áDAY¥Õ¥§¥¹ by ¡Ý196¡×¤ò9·î22Æü¡Ê·î¡Ë¡Á9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤òÏÃÂê¤Î¿·»ÜÀß¡Ö¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¢£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈ¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬´Ø¤ï¤ë¥³¥é¥Ü¥Õ¡¼¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡õ¥Ö¡¼¥¹¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡ÖZIP!¡×¡ÖDayDay.¡×¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×¡Ö¥á¥·¥É¥é¡×Åù¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Õ¡¼¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡ÖZIP!¡×¤Ï¡Ö800¡ëDEGREES TAKANAWA¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¡ÖÎ¹¤¹¤ë¥¨¥×¥í¥ó¡×³Ú¤¯¤ó¡õ¹Ò¤¯¤ó¹Í°Æ¤Î¡È·ã¥¦¥Þ¡É¡ÖZAKUZAKU¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¥¿¥³¥¹¡×¤òÈÎÇä¡£
¡ÖDayDay.¡×¤Ï¡Ö°¡´õ¤Î¤¶¤Ã¤¯¤ê¥¥Ã¥Á¥ó¡×¥³¥é¥Ü¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¡¼¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¡È¥³¥³¤Ç¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÉÀäÉÊÅâÍÈ¤²¡õËãÇÌÐ§¤òÈÎÇä¡£
¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×¤Ï¡Ö¤Þ¤¸¤Ã¤¹¤«!?¡×¤Ç¤Î´ë²è¡Èµæ¶Ë¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡É¤ò±ÝËÜ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¸¦µæ½ê´Æ½¤¤Ç¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤·¡¢¸ÂÄê¿ôÈÎÇä¤¹¤ëÂ¾¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ç¥ß¥½¡¼¥¹¤Ç¤Î¡Ö¤Þ¤¸¤Ã¤¹¤«!?¡×¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤âÈÎÇä¡£
¡Ö¥á¥·¥É¥é¡×¤Ï7·î¤ÎÊüÁ÷¤ÇMC·ó¶áÂç¼ù¡õËþÅç¿¿Ç·²ð¤¬Àä»¿¤·¤¿¤¿¤³¾Æ¤¡Ö¤¿¤³É÷Á¥¡×¤¬¡¢MC2¿Í¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤Æ¿·¤¿¤Ë¹Í°Æ¤·¤¿¡¢¹ë²Ú¡Ö±ö¥È¥ê¥å¥ÕÌ£&¥ì¥â¥óÅº¤¨¡Ø¹õÁ¥¡Ù¡×¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥°¥ë¥á¥Ð¡¼¥¬¡¼ÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡ÖJAPAN BURGER CHAMPIONSHIP¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Ð¥¬¥Á¥ã¥ó¡Ë¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¾Æ¤ñ»Ò¶¨²ñ¤Î¶¨ÎÏ¤Ç¸·Áª¤µ¤ì¤¿¹ÔÎóÉ¬»ê¤Îñ»ÒÅ¹¤â¥Õ¡¼¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤ÇÂç½¸·ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë²°³°¤Ç¡¢¥³¥³¤À¤±¤ÎÀäÉÊ¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î²Æ¡¢¿·È¯Çä¤Î¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¡Ö¡Ý196¡Ê¥¤¥Á¥¥å¡¼¥í¥¯¡Ë¡×¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥Õ¡¼¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤âÅÐ¾ì¡ª
ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¡õ¥¹¥¿¥¸¥ªÃÏ¿ÞºîÉÊ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¡¢¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤½¤é¥¸¥í¡¼¡×¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢Æü¥Æ¥ì²°ÆÃÀß¥·¥ç¥Ã¥×Åù¤â¡£¡È¿©Íß¤Î½©¡É¤Ë¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê7Æü´Ö¡ª
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
2025Ç¯9·î22Æü¡Ê·î¡Ë¡Á28Æü¡ÊÆü¡Ë
TAKANAWA GATEWAY CITY ¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ 1F ¹âÎØ¥ê¥ó¥¯¥é¥¤¥ó ¤Ë¤Æ³«ºÅ¡Ê¢©108-0074 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹âÎØ2ÃúÌÜ21ÈÖ1¹æ¡Ë ¢¨²°³°
±Ä¶È»þ´Ö¡§
9·î22Æü¡Ê·î¡Ë12:00¡Á20:00
9·î23Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¡Á28Æü¡ÊÆü¡Ë11:00¡Á20:00
¢¨¥é¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼¤òÁá¤á¤ËÄù¤áÀÚ¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô±Ä¶È»þ´Ö¤Î°Û¤Ê¤ëÅ¹ÊÞ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨½ÐÅ¹ÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Æþ¾ìÎÁ¡§
ÌµÎÁ
¢¨°û¿©¤Ï¤ªÅ¹¤´¤È¤ÇÍÎÁ
¢¨²ñ¾ìÆâ¤Ï¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Î¤ß¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¸¶Â§¡¢¸½¶â¤Ç¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡Ú¥Õ¡¼¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡Û¢¨¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ ¢¨ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
➀800¡ëDEGREES with¡ÖZIP!¡×Î¹¤¹¤ë¥¨¥×¥í¥ó
ZAKUZAKU¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¥¿¥³¥¹¡¡1,200±ß¡¡¤Û¤«
¢¡ÖDayDay.¡×°¡´õ¤Î¤¶¤Ã¤¯¤ê¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼
¤ªÆù¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª¤¦¤Þ¿É¥È¥í¤Ã¤ÈËãÇÌÆ¦ÉåÐ§¡¡1,200±ß
ÈëÅÁ!? ¡ÈÂçº¬¤ª¤í¤·½ÁÄÒ¤±¡É ¥ä¥ß¥Ä¥Åâ¤¢¤²¡¡800±ß
£±ÝËÜ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¸¦µæ½ê ´Æ½¤¡ª¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×¤Þ¤¸¤Ã¤¹¤«!?¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼
¡Ö¤Þ¤¸¤Ã¤¹¤«!?¡×µæ¶Ë¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡¡¢¨1Æü¸ÂÄê5¿©¡¡5,000±ß
¡Ö¤Þ¤¸¤Ã¤¹¤«!?¡×¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡¡1,600±ß
¤BlueTarp FOODTRUCK
¥µ¡¼¥í¥¤¥ó¥¥ã¥Ã¥×¡Ê¥¤¥Á¥Ü¡Ë¥¹¥Æ¡¼¥¡¡1,300±ß
¢¨9·î22¡Á24Æü¡¢28Æü¤Î¤ß½ÐÅ¹
¤SHONAN Bar-B-Q
¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óBBQ¥¹¥Æ¡¼¥&¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëBBQ¥Õ¥é¥ó¥¯¥»¥Ã¥È¡¡1,600±ß
¢¨9·î25¡Á27Æü¤Î¤ß½ÐÅ¹
¥EFE KEBAB
¥Á¥¥ó¥±¥Ð¥Ö¥µ¥ó¥É¡¡800±ß
¦¿ÍÎà¤ß¤Ê¤Þ¤¼¤½¤Ð
¿ÍÎà¤ß¤Ê¤Þ¤¼¤½¤Ð¡¡1,200±ß
§¾Æ¤ñ»Ò¶¨²ñ ¶¨ÎÏ¡ª¶âÀ±¿©ÉÊ¡Ê·²ÇÏ¸©ÂÀÅÄ»Ô¡Ëwith¡ÖÌë¥Ð¥²¥Ã¥È¡×
ÆÃÀññ»Ò¡¿5Î³¡¡700±ß¡¡¤Û¤«
¨¾Æ¤ñ»Ò¶¨²ñ ¶¨ÎÏ¡ªñ¡ÊKou¡Ë¡Êºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¡Ëwith¡ÖÌë¥Ð¥²¥Ã¥È¡×
¤ì¤ó¤³¤óñ»Ò¡Ò¥Í¥®¤À¤ì¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ó¡¿5Î³¡¡630±ß¡¡¤Û¤«
©¤¿¤³¾Æ¤²°¡Ö¤¿¤³É÷Á¥¡×with¡Ö¥á¥·¥É¥é ¡Á·ó¶á¡õ¿¿Ç·²ð¤Î¥°¥ë¥á¥É¥é¥¤¥Ö¡Á¡×
±ö¥È¥ê¥å¥ÕÌ£&¥ì¥â¥óÅº¤¨¡Ø¹õÁ¥¡Ù¡¿Âç¶Ì6¸ÄÆþ¤ê¡¡1,300±ß¡¡¤Û¤«
¢¨9·î22Æü¡¢23Æü¡¢27Æü¡¢28Æü¤Î¤ß½ÐÅ¹
¢¨11:00¡Á14:00¡¿16:30¡Á19:30±Ä¶È
©Â¿¹¬²È
¤¿¤³¾Æ¤¡¡800±ß¡¡¤Û¤«
¢¨9·î24¡Á26Æü¤Î¤ß½ÐÅ¹
ªJAPAN BURGER CHAMPIONSHIP ¶¨ÎÏ¡ª
¡ÖHarry's Junction¡×¡ÊµÜ¾ë¸©¾¾ÅçÄ®¡Ë
¥Ï¥ê¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¡1,900±ß¡¡¤Û¤«
«JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP ¶¨ÎÏ¡ª
¡ÖDa California¡×¡Êºë¶Ì¸©Åì¾¾»³»Ô¡Ë
¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¡1,800±ß¡¡¤Û¤«
¢¨9·î22¡Á24Æü¤Î¤ß½ÐÅ¹
«JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP ¶¨ÎÏ¡ª
¡ÖBORDERTOWN¡×¡Ê°ñ¾ë¸©¶Ä®¡Ë
¼«²ÈÀ½¥Ù¡¼¥³¥ó¾ïÎ¦µí¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¡2,000±ß¡¡¤Û¤«
¢¨9·î25¡Á28Æü¤Î¤ß½ÐÅ¹
¡Ú¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥å¡¼¡Û
¬¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¡Ö¡Ý196¡Ê¥¤¥Á¥¥å¡¼¥í¥¯¡Ë¡×
¤³¤Î²Æ¡¢¿·È¯Çä¤Î¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¡Ö¡Ý196¡Ê¥¤¥Á¥¥å¡¼¥í¥¯¡Ë¡×¿·¥·¥ê¡¼¥º¤òÈÎÇä¡ª¡Ö²ÌÊª¤½¤Î¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤Ê¡×¤ª¤¤¤·¤µ¤È¡¢¤¢¤ÈÌ£¤Î¡Ö¤¹¤Ã¤¤ê´¶¡×¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¥°¥ë¥á¤È¤ÎÁêÀ¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡£
¡ú¡Ö¡Ý196¡× ¥·¥ê¡¼¥º¡¡³Æ250±ß¡¡¡Ý196 ¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È/¡Ý196 ¥ì¥â¥ó/¡Ý196 ÇòÅí
¡ú¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¡¡³Æ200±ß¡¡¥µ¥ó¥È¥ê¡¼Å·Á³¿å/°Ë±¦±ÒÌç/¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¥ª¥ì¥ó¥¸
¢¨¥Ó¡¼¥ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥¹¥È¥Ã¥×¡ª20ºÐÌ¤Ëþ°û¼ò¡¦°û¼ò±¿Å¾¡£Ç¥¿±Ãæ¤ä¼øÆý´ü¤Î°û¼ò¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¥³¥é¥Ü¥Ö¡¼¥¹¡Û
®¥¹¥¿¥¸¥ªÃÏ¿Þ¡¦ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄºîÉÊ ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È
¯¤½¤é¥¸¥í¡¼ ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È
°Æü¥Æ¥ì²° ÆÃÀß¥·¥ç¥Ã¥×
¸ø¼°HP¡§https://www.ntv.co.jp/gurumeday
¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°X¡§¡÷tgd_fes_ntv
¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°LINE¡§Æü¥Æ¥ìTHE¥°¥ë¥áDAY¥Õ¥§¥¹ https://line.me/R/ti/p/@673ncqlt
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§info@aboutevent.info