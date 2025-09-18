Magnetic Premium 0# CPL & ND16 HT100IV-M95

ロカユニバーサルデザイン株式会社は、フィルターホルダーシステム「HT100 IV」に対応したフィルターを9月16日（火）に発売した。

色カブリを抑えて自然な色再現を実現したという「Premium 0#」シリーズの新製品と、近赤外線透過フィルターを用意する。

CPLフィルターに4段分のNDフィルター機能を一体化した製品。偏光フィルターによる反射光の調整と減光が同時に行える。価格は2万2,000円。

可変NDフィルターとCPLフィルターの組み合わせた製品と比較して、X状ムラや色ムラが発生しにくいという。また、2つの効果を1枚で得られることから、フレアやゴーストの発生も抑制できる。

Premium 0# Variable ND4-64 95mm

側面ノブで回転させることで減光効果を調節できる可変NDフィルター。

減光調整範囲は2～6段分。前面と背面で口径の変わらないフィルター枠を採用し、フード装着時の干渉を低減している。

操作ノブは着脱式。レンズフードに干渉する場合は取り外して使用できる。

Premium LR MC CPL 0# 105mm Smooth Rotation

Premium 0# Variable ND4-64 67mm：1万2,980円 Premium 0# Variable ND4-64 72mm：1万3,420円 Premium 0# Variable ND4-64 77mm：1万3,970円 Premium 0# Variable ND4-64 82mm：1万4,850円 Premium 0# Variable ND4-64 86mm：1万6,940円 Premium 0# Variable ND4-64 95mm：1万9,800円（新製品）

回転操作のしやすさを重視した厚枠仕様のCPLフィルター。前枠が特に厚く、レンズフードを装着したレンズでも調節がしやすいという。

外枠の外周には網目のような凹凸のあるローレット加工が施されている。

R640 67mm

Premium LR MC CPL 0# 67mm Smooth Rotation：8,380円 Premium LR MC CPL 0# 72mm Smooth Rotation：8,780円 Premium LR MC CPL 0# 77mm Smooth Rotation：9,480円 Premium LR MC CPL 0# 82mm Smooth Rotation：1万800円 Premium LR MC CPL 0# 86mm Smooth Rotation：1万3,970円 Premium LR MC CPL 0# 95mm Smooth Rotation：1万5,800円 Premium LR MC CPL 0# 105mm Smooth Rotation：1万9,800円（新製品）

640nm以上の波長を透過する星雲写真用の近赤外線透過フィルター。

肉眼で赤みを帯びて見えるHα線（656.3nm）を放つ散光星雲の観察や撮影に使用する。

また、人工光源の波長もカット域内となっているため、天体撮影用の光害カットフィルターとしても運用できるという。

丸型フィルターでは、40.5mm、52mm、77mm、82mmが発売済み。また、100mm幅と150mm幅の角型フィルターも用意している。

R640 40.5mm：8,980円 R640 52mm：8,480円 R640 67mm：1万890円（新製品） R640 77mm：1万1,800円 R640 82mm：1万2,800円 R640 100×100mm：1万9,800円 R640 150×150mm：2万2,800円