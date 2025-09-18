米ABCテレビは17日（日本時間18日）、米コメディアンのジミー・キンメル（57）の保守系政治活動家、チャーリー・カーク氏射殺に対する発言を受けて、自身がMCを務める同局の人気番組「Jimmy Kimmel Live!（ジミー・キンメル・ライブ!）」を無期限の放送休止にすると発表。複数の海外メディアが報じた。米トランプ政権を批判する番組の休止、終了が相次いでいる。

英大手紙「ガーディアン」（電子版）や英BBCなどによると、キンメルは15日放送回で、MAGA派（米国を再び偉大に、の頭文字。トランプ大統領の支持基盤）が、チャーリー・カーク氏射殺の容疑者が自分たちの思想とは違うと強調し「政治的に利用している」と指摘。その結果「アメリカは以前よりもさらに悪い状況になった」と語っていた。

この発言を受け、米国のテレビ局の最大手の一つであるネクスター・メディアが「国家の政治的議論が重要な時期において不快で無神経であり、それらが地域社会の意見、見解、または価値観の多様性を反映しているとは考えていません」とし「キンメル氏の番組を継続することは現時点では公益にかなうものではなく、私たちが敬意を持った建設的な対話の再開に向けて冷静になるために、彼の番組を中断するという難しい決断を下しました」と放送休止を発表した。

同番組は同局唯一の深夜トーク番組で、2003年から放送を開始した長寿番組。キンメルは以前から積極的にトランプ批判を続けてきた。

また米CBSテレビは7月17日、同局深夜トーク番組「ザ・レイト・ショー・ウィズ・スティーヴン・コルベア」が2026年5月に終了すると発表。こちらも人気の長寿番組で司会のスティーヴン・コルベア氏は、ドナルド・トランプ氏とその政権を批判し、ジョークを言い放つことで知られてきた。