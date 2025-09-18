全国の約９割の「特区民泊」が集中する大阪市の横山英幸市長は１７日、個人や事業者からの新規申請受け付けの一時停止を検討していることを明らかにした。

施設数の増加に伴い苦情やトラブルが増えているためで、今後、国との協議を進める。

特区民泊は国家戦略特別区域法に基づく制度で、大阪府や東京都大田区など全国の８自治体が導入している。このうち大阪市には今年７月現在、全国７０９１施設の９４％にあたる６６９６施設が集中。市内では施設数も２３年３月の３２７２から倍増している。

市に２０２４年度に寄せられた苦情件数も、３９９件と２３年度から倍以上となっており、市は今年７月にプロジェクトチーム（ＰＴ）を設け、課題の整理や対応を検討してきた。

横山市長は市役所で記者団に、「新規受け付け停止も選択肢として検討するよう（担当部局に）指示している」とした上で、３０日に開くＰＴの会合で方針を決めると説明した。

特区民泊は国の特区制度に基づくため、一時停止に踏み切るには国との協議が必要で、１１月に予定されている国家戦略特別区域会議に諮る。施設への指導や、不適合施設の認可取り消しといった権限強化などについても協議するという。

横山市長は、１１月の会議で一時停止が認められた場合も「一定の周知期間が必要」として、即座の停止には慎重な考えを示した。