長年解消されない、女性用トイレの行列問題。さまざまな背景がありますが、専門家によると女性の社会進出が進んだことや、時代の変化に伴って利用時間が長くなっていることが考えられます。政府も対策に本腰を入れるほか、民間でも対策が行われています。

■どんな場所で行列に遭遇する？

森圭介アナウンサー

「職場や出先の施設で、女性用のトイレがずらっと行列になっていることはありませんか？」

鈴江奈々アナウンサー

「たいがい出かけた先の混み合った場所などでは、女性用のトイレ（の行列）が長くて、子どもが一緒にトイレに並んでいる時とか、間に合うかなとドキドキします」

森アナウンサー

「例えばどういうところで、トイレの行列に遭遇しますか？」

忽滑谷アナウンサー

「会社でも並びますし、ショッピングモールにお出かけしたときに、各階にトイレがあって、最初に行った階で大行列で、もう一階上のトイレに行って大行列でとなって、結局時間がかかるということはありますね」

森アナウンサー

「男性用トイレも行列できることはありますが、女性と比べると明らかに列の長さが違いますよね」

直川貴博アナウンサー

「デパートなどでは、列を見て『あ、ここ女性用か』というのがわかるぐらい違うなと思いますね」

■街で聞く…行列で困ったことは？

森アナウンサー

「トイレの行列問題、街の皆さんにも聞いてきました」

看護師（20代）

「昨日ライブでした。ライブ会場の近くでトイレ行ったんですけど、そこでも30分ぐらい待ちました」

50代

「朝通勤のときとか、トイレ行きたいなと思うと結構並んでて、『トイレ行きたいのに』とか結構あります」

大学生（19）

「塾の勉強の合間にトイレで休憩みたいな（人がいる）。トイレの間なら、スマホ触っていいと多分考えている人がいて、待つときがあります」

大学生（20代）

「駅のトイレとか（女性は）外まで並んでいたりとかよく見るので、大変そうだなって。男性のほうが回転率が高いので早めに終わるんですけど、（女性を）10分以上待つことは結構あります」

■石破首相もメッセージを発信

森アナウンサー

「さまざまな意見がありましたが、いろんな方がみんな同じように思っていた悩みということですよね」

鈴江アナウンサー

「長年解消されない問題として、みんな共通認識としてありますよね」

森アナウンサー

「皆さんが困っていたということで政府も今、本腰を入れているんです。石破首相もメッセージを発信していました」

石破首相

「女性用トイレの整備。駅でもそうなんだけれども、女性の方のトイレってすごい混んで長い列だったりするんですね。これは何としても解消したいと思っています。男性用トイレと女性トイレの比率、こういうものの見直し、これも検討いたします」

森アナウンサー

「政府は、女性用トイレにおける行列問題の改善に向けた関係府省連絡会議を7月に開き、男女のトイレの個数比率など、どう見直すべきなのかガイドラインにまとめていきたいとしているそうです」

「これだけ大きな問題にもなっているということです」

■男女別の平均利用時間は？…調査結果

森アナウンサー

「女性トイレと男性トイレにどれくらい入っているかという、平均の利用時間のデータ（NEXCO中日本、2021年度調査）があります。男性トイレは小便器の利用が35秒に対し、女性トイレは個室利用が1分45秒で、かなり違います」

■「需要」高まるも…個数が追いつかず

森アナウンサー

「こういったところが、どうしても行列にもつながってきます。いろんな理由があるということで、専門家に伺いました。 トイレ研究家の白倉正子さんは、女性のトイレが行列になりやすい1つとして、『女性の社会進出が関係している』と言います」

「どういうことか、ちょっと不思議に思うじゃないですか。女性の社会進出が増え、トイレの需要はもちろん増えますよね。ただ古い建物だと、（社会進出があまり進んでいなかった）当時は女性がそこまでいなかったから、女性のトイレがそこまで多くなかった」

「具体的に見ていきます。1958年に開業した（東京メトロ）丸ノ内線の霞ケ関駅（国会議事堂側）では、男性用のトイレは大小合わせて7個あるのに対し、女性用のトイレは4個です。（女性の方が）時間はかかるのに、個数は少ない」

「一方、バスタ新宿は2017年に改修されたタイミングで、男性用のトイレが16個なのに対し、女性用の数を増やした方がいいということだったのか 21個になっています。時代とともに、トイレの比率というのは変わっているんですね」

忽滑谷アナウンサー

「時代を反映しているようで面白いですけど、女性としては女性用のトイレを増やしてくれるというのは本当にありがたいです」

森アナウンサー

「まだまだいわゆるインフラ、設備が時代に追いついていない部分もあるというのも、理由の1つになっているということです」

■時代の変化でトイレの時間が長く？

森アナウンサー

「また時代の変化とともに、トイレの行列に拍車をかけているということがあります。それがトイレの快適化とスマホの普及ということです」

「トイレの快適化。昔は和式のトイレでしたよね」

直川アナウンサー

「ありました。学校とかも」

忽滑谷アナウンサー

「教科書で見たことがあります。使ったことは私自身あまりないかもしれないですね。学校も洋式でした」

森アナウンサー

「私が子どもの頃はまだまだ和式が多く、しゃがんでいると足腰もにおいも大変なので、基本的にトイレは早く済ませて用を足したら、すぐ出たいという意識があった方も多いと思います。洋式になったこともそうですし、綺麗なトイレが増えましたよね」

鈴江アナウンサー

「デザイン性もそうですし、快適な空間になっていますよね。（快適になると）どっこいしょ、と座ってしまいますよね」

森アナウンサー

「長居してしまう人がいるかもしれないな、ということなんでしょうかね。もう1つ、スマホの普及ということです」

直川アナウンサー

「快適な空間でどっこいしょしたら、なかなか（スマホを）やめられない、ということなんですかね」

森アナウンサー

「トイレでスマートフォンをいじってしまっているんでしょうか、本来であれば用を足してすぐ出てくるところ、なかなか出てこない方がいるということなんでしょうね。私も昔スマホを持ち込むこともありましたが、衛生的にあまりおすすめできません」

「スマートフォンの普及、そしてトイレの快適化によって、トイレに長くいる人がいる、だから出てこない、行列が生まれる、ということにつながっているのかもしれません」

■行列解消へ…民間企業の取り組み

森アナウンサー

「政府の動きに先駆けて、民間企業では行列の解消に向けた取り組みが行われています」

「男性用と女性用のトイレを仕切っている黒い仕切りが、動いている映像があります。動く壁です。女性が多く集まるイベントのときには、女性のトイレの数を一時的に増やすことができます」

鈴江アナウンサー

「男女比を変えられるんですね」

森アナウンサー

「これが行列の緩和につながっているということです。人が多く集まる場所やイベントによっては、男女比に特性が出てくるものもありますよね。それを一時的に変えることができるという発想の転換ですよね」

■「フレックストイレ」の仕組みは？

森アナウンサー

「ほかにもあります。さいたまスーパーアリーナに『フレックストイレ』があります。大規模なイベントの会場では 女性だけ長く並んでしまうことがあります。そのため男性のトイレを（サインのプレートを）くるっと入れ替えて、女性用のトイレにします」

「プレートを反転させると裏には女性用のトイレのマークが隠れています。もともとは男性用でしたので、小便器をロールカーテンで目隠しをすることによって、女性に通常の女性用トイレと同じ感覚で使用してもらいたいということです」

「固定しているから行列ができる。だから、フレックスに入れ替えればいいじゃないかというものです。動く壁と同じように、トイレごと変えてしまうということです」

「もう1つ紹介します。『エアノック』というもので、トイレの個室の便座に座ったら、すぐ横のトイレットペーパーの上にモニターがあります。ショッピングモールなどの個室に設置されています」

「このモニターでは、『満室になりました』という表示が出ます。例えば個室が3つあって真ん中にいて、横も埋まっている。つまり待っている人がいるかもしれない、ということが中にいる状態でわかります」

「『現在の利用時間30分以上』といった表示もあります。こう表示されたらどうですか？」

直川アナウンサー

「『あ、出なきゃ出なきゃ』と。良心に訴えてくる系ですね」

森アナウンサー

「ノックが聞こえてきそうだからエアノック、ということなんでしょうか」

「トイレに行きたいけど、ここに行ったら埋まっている、ということはありますよね。スマートフォンで調べると、このフロアのどこが空いている、埋まっているということがわかるトイレもあります」

「まだまだ簡単に解決する問題ではありませんが、今テクノロジーでいろいろ解決しようという動きがあるそうです」

（9月17日『news every.』より）