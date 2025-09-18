61歳・YOU「撮られたことはあります」“スキャンダル”なエピソード告白
タレントで俳優のYOU（61）が、17日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）「ロマンチック2時間SP」に出演。「夢見がちロマンチスト女子VS現実派ドライ女子」というテーマの中で、まさかの過去エピソードを明かし、スタジオをざわつかせた。
【写真】YOU、爽快感あふれる変顔披露
“ドライすぎる女子”として紹介されたYOUだが、実は意外にもロマンチックな一面を持っているようで、「飛行場とか駅のホームでハグとかしてて撮られたことはあります」とサラリと告白。突然のスキャンダル暴露に、MCのくりぃむしちゅー・上田晋也も思わず「スキャンダルの話は聞いてない！」とツッコミを入れ、スタジオは爆笑に包まれた。
飾らない言葉遣いと独特の切り口で語られるYOUのトークは、この日も健在。赤裸々ながらもどこか茶目っ気のある語り口で、番組をしっかりと盛り上げていた。
【写真】YOU、爽快感あふれる変顔披露
“ドライすぎる女子”として紹介されたYOUだが、実は意外にもロマンチックな一面を持っているようで、「飛行場とか駅のホームでハグとかしてて撮られたことはあります」とサラリと告白。突然のスキャンダル暴露に、MCのくりぃむしちゅー・上田晋也も思わず「スキャンダルの話は聞いてない！」とツッコミを入れ、スタジオは爆笑に包まれた。
飾らない言葉遣いと独特の切り口で語られるYOUのトークは、この日も健在。赤裸々ながらもどこか茶目っ気のある語り口で、番組をしっかりと盛り上げていた。