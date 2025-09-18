バルセロナと東京の2拠点生活を送っているMEGUMIが、バルセロナの自宅を公開。「朝8時くらいから海に入って、夕方にもまた海に入る」とリフレッシュ方法も披露した。

9月12日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#2が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは磯山さやか。

#2は奄美大島に移住したIMALUの暮らしに密着。MEGUMIも息子がバルセロナに留学したことをきっかけにバルセロナと東京の2拠点生活を送っており、「向こうでも仕事が始まっていて。打ち合わせ行った方が早いとか、ビザとか。気がついたら毎月行ったり。慣れてきました」と充実感をにじませた。

MEGUMIは「何にもしなくても幸せみたいな感覚になるから、1個ベースがあるっていうのは本当によかった」と語り、バルセロナの自宅や生活を紹介。移住に興味があるかという話題では、ゲストの磯山が「できるならしたい。東京はあくまで働く場所なので、どこか抜けたい」と本音を明かし、「中国地方や瀬戸内海など、海が見える穏やかな場所が好き」と憧れを口にした。

MEGUMIも「バルセロナに行くと朝8時くらいから海に入って、夕方にもまた海に入る」と話し、「海に入るととてもスッキリする。肩の凝りも取れるし、頭のもやもやもはれる。治療だと思っている」と、日々のリフレッシュ方法を披露。ヒコロヒーも「まじすか！」と驚いた様子で、「みんなで遊びに行きたい」と盛り上がっていた。