「インスタでプライベート写真を載せる」浅田舞、絶景をバックにした写真の撮影者は…
ABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season4』#12が16日に配信された。
『愛のハイエナ season4』場面カット (C)AbemaTV,Inc.
○撮影者は妹の浅田真央
番組では、“イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼げるのか?”を検証するため、俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店し、その様子に完全密着する看板企画「山本裕典、ホストになる。」シリーズの「山本裕典、ホストになる。一触即発の店舗改革編」最終章を配信。スタジオでは、浅田舞とえなこをゲストに迎えた。
浅田は現在打ち込んでいる社交ダンスについて、「日本の大会でワルツとタンゴの部門に出て、1つが3位、
もう1つは4位」と国内大会での成績を明かし、「10月は世界大会」と世界を舞台にチャレンジすることを報告した。
さらに、SNSに投稿する水着姿が反響を呼ぶことについて、「インスタでプライベート写真を載せる」と語った浅田。絶景の中で撮られた水着写真に、MC陣から「誰と行くんですか?」と疑問に浮かぶと、浅田は「妹と一緒に行って撮ってくれる」と、撮影者が妹・浅田真央だと告白。意外な真相にMC陣は「真央が撮ってんの!?」「真央、写真撮るのうまっ!」と驚いていた。
【編集部MEMO】
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとさらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。
浅田舞、ダンスで大会にランクイン！？最近趣味で社交ダンスを始めたという浅田なんと大会で好成績を収め世界進出が決定！?フィギュアスケートで培った力が今度はダンスでも発揮される！『愛のハイエナ』シーズン4ABEMAで配信中🔥- ABEMA 愛のハイエナ (@aihaiena_ABEMA) September 17, 2025
