レスリングの世界選手権５日目（１７日＝日本時間１８日、ザグレブ）、女子が行われ、非五輪階級の６５キロ級決勝で森川美和（２６＝ＡＬＳＯＫ）がロシア出身選手を８―０で下し、２０２２年大会以来２度目の金メダルを獲得した。

序盤から主導権を握り、危なげなく勝利をつかんだ。フェイントや落としで相手を翻ろう。確実にポイントを重ねて快勝した。試合後はセコンドで五輪４連覇、世界選手権１０度の優勝を誇る伊調馨コーチとウイニングラン。森川は「２回目の優勝では伊調コーチには全然足りない」と語りつつ「取りあえず２個目の金メダルが取れて良かった。コーチとしての金メダルもあげられてすごく良かった」と振り返った。

昨夏のパリ五輪出場はかなわず、２８年ロサンゼルス五輪出場を目指す。「五輪を逃して、きつい部分もあったんですけど、この優勝をきっかけにもっともっと頑張っていきたい。また次がすぐ始まるので今日だけ喜んで。明日からの練習に臨みたい」と気合を入れた。

６２キロ級ではパリ五輪金メダルの元木咲良（育英大助手）が初戦の２回戦から３試合に勝ち、１８日（同１９日）の決勝に進出。５３キロ級の村山春菜（自衛隊）と６８キロ級の石井亜海（クリナップ）も決勝に進出し、３人ともメダルを確定させた。