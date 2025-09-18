2025年10月22日（水）に発売となるLIV MOONの7thフル・アルバム『The Land of Spirits』から、「Soaring Stars」が先行配信され、ミュージック・ビデオも公開となった。

MASAKI（B：DAIDA LAIDA、地獄カルテット、ex.ANIMETAL他）＆鋼鉄兄貴作曲による神秘的かつ美旋律溢れる楽曲となっている。

アルバム『The Land of Spirits』は、古代ケルトの女王Boudica（ブーディカ）をテーマとした作品で、MASAKI（B：DAIDA LAIDA、地獄カルテット、ex.ANIMETAL他）、KENTARO（G：DAIDA LAIDA、UNCHAINED、ex.Gargoyle）、星野沙織（Vl：soLi）という敏腕メンバーの演奏とAKANE LIVの至高の歌唱が絡み合う濃密な作品だ。

これまでもLIV MOONに楽曲提供をしてきているKAZSINは、今作で「The White Dove」を書き下ろし、原澤秀樹（Dr：MAHATMA、ALHAMBRA、GERARD他）が全曲でゲスト参加を果たしている。なお、デラックス・エディション付属のDVDには、2024年10月31日と12月23日に行われたライヴの配信映像から11曲が収録されている。

「Soaring Stars」

LIV MOON（リヴ・ムーン）『The Land of Spirits（ザ・ランド・オブ・スピリッツ）』

2025年10月22日（水）発売

Deluxe Edition CD+DVD WLKR-0104 ｙ5,500（税込）

通常盤 CD WLKR-0105 ￥3,500（税込）

1.The Story Begins

2.The Land of Spirits

3.Vortex

4.Harvest Moon

5.Queen of Darkness

6.Soaring Stars

7.A Smell of Soil

8.Rest in Peace

9.The White Dove

10.The Rebirth of Life

11.Sanzashi

●Deluxe Edition Bonus DVD「Live at Hatsudai LIVE-BAR-The DOORS 2024.10.31＆12.23」

1.Black Poison

2.Halloween Party

3.Anemone

4.SEIZE THE DAYS

5.FLOWING

6.This world…

7.El Dorado

8.Fighter

9.Addiction

10.Dvorak： Symphony No.9 “From the New World” 4th movement

11.Nessun Dorma

＜LIV MOON 〜The Land of Spirts Tour〜＞

2025年11月29日（土）大阪・梅田Zeela

2025年11月30日（日）愛知・名古屋HOLIDAY NEXT NAGOYA

2025年12月14日（日）東京・吉祥寺CLUB SEATA

OPEN 15：30 / START 16：00

前売り￥8,000 / 当日￥8,500（別途ドリンク代あり）

※優先はチケットレス販売

※サポート・ドラム：原澤秀樹

■FC優先予約

受付期間：2025/8/3（日）〜8/5（火）20：00

■一般

2025/9/27（土）〜イープラスにて販売

・2025/11/29（土）梅田Zeela

https://eplus.jp/sf/detail/4368290001-P0030001

・2025/11/30（日）名古屋HOLIDAY NEXT NAGOYA

https://eplus.jp/sf/detail/4368100001-P0030001

・2025/12/14（日）吉祥寺CLUB SEATA

https://eplus.jp/sf/detail/4368070001-P0030001

■入場

FC優先→一般→当日

◆AKANE LIVオフィシャルファンクラブ