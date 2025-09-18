LIV MOON、新作『The Land of Spirits』から「Soaring Stars」先行配信
2025年10月22日（水）に発売となるLIV MOONの7thフル・アルバム『The Land of Spirits』から、「Soaring Stars」が先行配信され、ミュージック・ビデオも公開となった。
MASAKI（B：DAIDA LAIDA、地獄カルテット、ex.ANIMETAL他）＆鋼鉄兄貴作曲による神秘的かつ美旋律溢れる楽曲となっている。
アルバム『The Land of Spirits』は、古代ケルトの女王Boudica（ブーディカ）をテーマとした作品で、MASAKI（B：DAIDA LAIDA、地獄カルテット、ex.ANIMETAL他）、KENTARO（G：DAIDA LAIDA、UNCHAINED、ex.Gargoyle）、星野沙織（Vl：soLi）という敏腕メンバーの演奏とAKANE LIVの至高の歌唱が絡み合う濃密な作品だ。
これまでもLIV MOONに楽曲提供をしてきているKAZSINは、今作で「The White Dove」を書き下ろし、原澤秀樹（Dr：MAHATMA、ALHAMBRA、GERARD他）が全曲でゲスト参加を果たしている。なお、デラックス・エディション付属のDVDには、2024年10月31日と12月23日に行われたライヴの配信映像から11曲が収録されている。
「Soaring Stars」
LIV MOON（リヴ・ムーン）『The Land of Spirits（ザ・ランド・オブ・スピリッツ）』
2025年10月22日（水）発売
Deluxe Edition CD+DVD WLKR-0104 ｙ5,500（税込）
通常盤 CD WLKR-0105 ￥3,500（税込）
1.The Story Begins
2.The Land of Spirits
3.Vortex
4.Harvest Moon
5.Queen of Darkness
6.Soaring Stars
7.A Smell of Soil
8.Rest in Peace
9.The White Dove
10.The Rebirth of Life
11.Sanzashi
●Deluxe Edition Bonus DVD「Live at Hatsudai LIVE-BAR-The DOORS 2024.10.31＆12.23」
1.Black Poison
2.Halloween Party
3.Anemone
4.SEIZE THE DAYS
5.FLOWING
6.This world…
7.El Dorado
8.Fighter
9.Addiction
10.Dvorak： Symphony No.9 “From the New World” 4th movement
11.Nessun Dorma
＜LIV MOON 〜The Land of Spirts Tour〜＞
2025年11月29日（土）大阪・梅田Zeela
2025年11月30日（日）愛知・名古屋HOLIDAY NEXT NAGOYA
2025年12月14日（日）東京・吉祥寺CLUB SEATA
OPEN 15：30 / START 16：00
前売り￥8,000 / 当日￥8,500（別途ドリンク代あり）
※優先はチケットレス販売
※サポート・ドラム：原澤秀樹
■FC優先予約
受付期間：2025/8/3（日）〜8/5（火）20：00
■一般
2025/9/27（土）〜イープラスにて販売
・2025/11/29（土）梅田Zeela
https://eplus.jp/sf/detail/4368290001-P0030001
・2025/11/30（日）名古屋HOLIDAY NEXT NAGOYA
https://eplus.jp/sf/detail/4368100001-P0030001
・2025/12/14（日）吉祥寺CLUB SEATA
https://eplus.jp/sf/detail/4368070001-P0030001
■入場
FC優先→一般→当日
◆AKANE LIVオフィシャルファンクラブ