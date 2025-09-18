トロント映画祭で最高賞『ハムネット』、来春日本公開決定！ 『ノマドランド』クロエ・ジャオ監督最新作
第50回トロント国際映画祭観客賞（最高賞）を受賞したクロエ・ジャオ監督最新作『HAMNET（原題）』が、邦題を『ハムネット』として2026年春に公開されることが決定。海外版予告、スチール写真3点が解禁された。
【動画】「ハムレット」の背景にある悲劇と愛の物語『ハムネット』海外版予告
『ノマドランド』で第93回アカデミー賞（R）の作品賞と監督賞を受賞したクロエ・ジャオ監督の最新作となる本作は、2020年に発表され、英女性小説賞、全米批評家協会賞を受賞したマギー・オファーレルによる同名小説を実写映画化。第50回トロント国際映画祭にて観客賞（最高賞）を受賞した。
舞台は16世紀イングランドの小さな村。薬草の知識を持ち、不思議な力を宿したアグネス・シェイクスピアと、作家としてロンドンで活動する夫ウィリアム・シェイクスピア、そして3人の子どもたちが登場する。
夫がロンドンで働くため、父親不在のなかで子どもたちを守り奮闘するアグネスだったが、やがて不運にも11歳の息子ハムネットを失う。深い悲しみと苦悩の中、浮かび上がっていく家族の愛と絆。ペスト禍に揺れる当時の人々の姿や、アグネスの視点から映し出される夫ウィリアムの存在、そして「ハムレット」という戯曲が生まれた背景にある悲劇と愛の物語が描かれる。
アグネス・シェイクスピアを『ウーマン・トーキング 私たちの選択』のジェシー・バックリー、ウィリアム・シェイクスピアを『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』のポール・メスカルが演じる。そのほか、エミリー・ワトソン、ジョー・アルウィンなどが出演。製作総指揮には、スティーヴン・スピルバーグとサム・メンデスが名を連ねる。
海外版予告は、美しい風景のなか、アグネスとウィリアムの出会いから始まる。手をにぎり合い、口づけを交わす2人。そして家族となり子どもをもうけた彼らが悲劇に直面する姿や、家族の強い絆が情感豊かに映し出されていく。
スチール写真は3点。アグネスを中心とする劇場に集まった人々が舞台を見守る姿や、アグネスが屋根裏部屋で佇む姿、ウィリアムの物憂げな表情が切り取られている。
映画『ハムネット』は2026年春公開。
【動画】「ハムレット」の背景にある悲劇と愛の物語『ハムネット』海外版予告
『ノマドランド』で第93回アカデミー賞（R）の作品賞と監督賞を受賞したクロエ・ジャオ監督の最新作となる本作は、2020年に発表され、英女性小説賞、全米批評家協会賞を受賞したマギー・オファーレルによる同名小説を実写映画化。第50回トロント国際映画祭にて観客賞（最高賞）を受賞した。
夫がロンドンで働くため、父親不在のなかで子どもたちを守り奮闘するアグネスだったが、やがて不運にも11歳の息子ハムネットを失う。深い悲しみと苦悩の中、浮かび上がっていく家族の愛と絆。ペスト禍に揺れる当時の人々の姿や、アグネスの視点から映し出される夫ウィリアムの存在、そして「ハムレット」という戯曲が生まれた背景にある悲劇と愛の物語が描かれる。
アグネス・シェイクスピアを『ウーマン・トーキング 私たちの選択』のジェシー・バックリー、ウィリアム・シェイクスピアを『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』のポール・メスカルが演じる。そのほか、エミリー・ワトソン、ジョー・アルウィンなどが出演。製作総指揮には、スティーヴン・スピルバーグとサム・メンデスが名を連ねる。
海外版予告は、美しい風景のなか、アグネスとウィリアムの出会いから始まる。手をにぎり合い、口づけを交わす2人。そして家族となり子どもをもうけた彼らが悲劇に直面する姿や、家族の強い絆が情感豊かに映し出されていく。
スチール写真は3点。アグネスを中心とする劇場に集まった人々が舞台を見守る姿や、アグネスが屋根裏部屋で佇む姿、ウィリアムの物憂げな表情が切り取られている。
映画『ハムネット』は2026年春公開。