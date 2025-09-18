板野友美、95歳祖母を顔出し公開 誕生日祝福「もっともっと長生きしてね」
【モデルプレス＝2025/09/18】タレントの板野友美が17日、自身のInstagramのストーリーズを更新。95歳の誕生日を迎えた祖母の写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】板野友美、95歳誕生日迎えた祖母
板野は「おばあちゃん 95歳の誕生日おめでとう」と祖母の誕生日を祝福。誕生日ケーキを前にした祖母の笑顔の写真とともに「大好き もっともっと長生きしてね！」と愛情たっぷりのメッセージを載せている。
この投稿に、ファンからは「お祖母様、95歳おめでとうございます」「微笑ましい」「優しいお孫さん」「家族愛が伝わる」「長生きしてほしいですね」「温かい投稿に癒される」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
