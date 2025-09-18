東京世界陸上

陸上の世界選手権東京大会（国立競技場）、男子110メートル障害に出場した泉谷駿介（住友電工）が17日、自身のインスタグラムで“ドタバタ”の舞台裏を明かした。15日に予選落ちとなっていたが、16日の準決勝に急遽出場。転倒もあり、29秒71（向かい風0.8メートル）で8着だったが、「沢山の歓声、ありがとうございました！」と感謝している。

まさかの出走だった。15日に痛恨の出遅れが響き、予選落ち。しかし他国選手が欠場したため繰り上がり、翌日の準決勝の舞台に立った。出場決定を知ったのはレース1時間前の自宅。慌てて準備して競技場に入り、ウォーミングアップは15〜20分程度だった。

結果は4台目で転倒。レース後の取材では「自分の力不足を感じた。自分へ失望感は大きい」と語った。ゴールまでたどり着き、深々と一礼。大会を終えた。

17日、自身のインスタグラムに「急遽参戦した準決勝 朝ごはんはドーナツ、昼ごはんはコメダ珈琲のシロノワール 手ぶらで試合会場に行って、すっ転んでこの表情」と、転倒直後の写真も投稿した。一度は終わったはずの大会。誰も予想できない急展開だった。



