¥¤¥ó¥Æ¥ë¤¬ÉÚ°Â·òÍÎ¤Ë´Ø¿´¤È¸½ÃÏÊóÆ»¡Ö¥Õ¥ê¡¼°ÜÀÒ¤ÇÊä¶¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤«¤â¡×
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢1Éô¥¤¥ó¥Æ¥ë¤¬¡¢Ìµ½êÂ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½DFÉÚ°Â·òÍÎ¤Î³ÍÆÀ¤Ë´Ø¿´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖCaclcioline¡×¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥»¥ê¥¨A¤Ç2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¤À¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÉÔ¿¶¤È¤Ê¤ê³«Ëë3»î¹ç¤Ç1¾¡2ÇÔ¡¢½ç°Ì¤Ï11°Ì¤È¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¡£¹¶·âÌÌ¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë9ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼éÈ÷ÌÌ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¤Î6¼ºÅÀ¤ÈÌäÂê¤ÏÌÀÇò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÏÊÄ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÎÌµ½êÂ°Áª¼ê¤ÎÅÐÏ¿¤Ï²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¡¢ÉÚ°Â¤¬¤«¤Ä¤ÆÆüËÜÂåÉ½DFÄ¹Í§Í¤ÅÔ¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÌ¾Ìç¤«¤éÃí»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£µ»ö¤Ç¤Ï¡ÖÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÏÈà¤Î¥×¥ì¡¼¤ò1Ç¯È¾¤È¤¤¤¦´ü´Ö¤Ç¤ï¤º¤«1»î¹ç¤Ë¤È¤É¤á¤¿¿¼¹ï¤ÊÉ¨¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¤¿¡×¤ÈÉÚ°Â¤¬Ìµ½êÂ°¤È¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ÏÈà¤ò¥Õ¥ê¡¼°ÜÀÒ¤ÇÊä¶¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢·ëËö¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤ÏÅþÄìÊ§¤¨¤Ê¤¤1200Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó20²¯±ß¡Ë¤ò¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ç²Ô¤¤¤Ç¤¤¤¿¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤ÎÁª¼ê¼¡Âè¤À¡×¤È¡¢ÉÚ°Â¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÂçÉý¤ÊÇ¯Êð¥À¥¦¥ó¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÉ¬Í×À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë