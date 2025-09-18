日向坂46渡辺莉奈、透明感抜群な大人っぽ白ワンピ 『週チャン』で高2になった“りなし”の美しさ届ける【コメントあり】
アイドルグループの日向坂46の渡辺莉奈が、18日発売の『週刊少年チャンピオン』42号（秋田書店）の表紙＆巻頭グラビアを飾る。
【写真】肌見せで艶っぽい表情も…大人の美しさ披露した渡辺莉奈
発売されたばかりの15thシングル「お願いバッハ！」で初の選抜2列目に抜てきされた渡辺が週チャンにカムバック。等身大のほほ笑みと、ちょっぴり大人なまなざし。
大人っぽい白いワンピースを着てほほ笑む姿から、ルームウエアにメガネ姿ではにかんだ笑顔を見せる姿まで、高校2年生になった“りなし”の今を届ける。
両面BIGポスターが特別付録としてつくほか、限定QUOカード200人プレゼント企画も行う。
■渡辺莉奈 コメント
四期生オーディションでメディア賞に選んでいただいて以来、4回も表紙を務めさせていただけてとっても幸せです。白いワンピースのシーンではスタッフの皆さんから『大人っぽくなったね』と言っていただけたことがうれしかったです！これからも日向坂46の一員としてがんばるので、見守ってくださるとうれしいです！
