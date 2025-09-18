ケン・ホテル＆リゾートホールディングスは、オリオンホテル那覇を「琉球オリオンホテル 那覇国際通り」として、10月1日にリブランドオープンする。

ケン・コーポレーションは5月15日付けで、オリオンビールから土地・建物を取得していた。1階のダイニング「THE ORION BEER DINING」の営業も継続する。同日付で真野晃氏が支配人に就任する。

オリオンホテル那覇は、ホテルロイヤルオリオンとして1975年に開業。建物は地上9階・地下2階建て、客室数は209室。国際通りに面し、レストランや宴会場を擁するシティホテルとして親しまれてきた。2018年7月に全客室をリニューアルしているほか、、2023年11月のリブランドにあたり改修工事を行っていた。

リブランドを記念し、「ハロウィンナイト 2025 at THE ORION BEER DINING」を10月31日に開催する。SUGARSOUL ＆ DJ HASEBEをゲストとして迎え、仮装コンテストも開催する。料金は前売6,000円、当日7,000円。

アクセスは、ゆいレール牧志駅から徒歩約3分。