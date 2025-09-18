まだ大勢の観光客が訪れていない、早朝のマチュピチュ遺跡の風景/Antonio Cascio/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

（ＣＮＮ）２００７年、ペルーのマチュピチュ遺跡は世界規模のコンペティションで１億票以上の投票を獲得し、新・世界七不思議の一つに選ばれた。

ところが今回、この投票を主催した「新・世界七不思議プロジェクト」は、マチュピチュ遺跡が当該の七不思議に選ばれる「信頼性」を失う危機に直面していると警告している。オーバーツーリズム（観光公害）、限定的な保護政策、社会的な対立といった問題が理由だという。

同プロジェクトは週末に発表した声明の中で、すべてはペルーの「主要な意思決定者」にかかっていると指摘。彼らは遺跡の戦略的変革計画の実施に関する提案を既に受け取っていると述べた。

声明によれば新・世界七不思議への認定は、「遺跡の保全と責任ある管理、そして国際的な保存・管理基準の実施に対する共通のコミットメントを意味する」という。

ＣＮＮは、新・世界七不思議に連絡を取り、マチュピチュ遺跡が当該の認定を失った場合の展開について確認を試みている。

マチュピチュ遺跡は１９８３年にユネスコ（国連教育科学文化機関）の世界遺産に登録された。この登録は新・世界七不思議とは関係がないため、危険にさらされることはない。

ペルー文化省は、新・世界七不思議の声明について直接コメントしていない。しかし、数時間後、Ｘ（旧ツイッター）でユネスコについては「文化遺産と自然遺産の特定、保護、保全を促進する唯一の権限を有する機関」だとの認識を示した。

同省は、マチュピチュ遺跡の「保全と保護」は「侵害されていない」と述べ、ユネスコの危機遺産リストにも掲載されていないと付け加えた。

ＣＮＮは同省にさらなるコメントを求めている。

新・世界七不思議によるとマチュピチュ遺跡では近年、「優先的な対応が必要な様々な課題が深刻化」している。具体的には観光業からの強い圧力、サービスや商品の価格高騰、歴史遺産への損害リスク、チケット販売に関連した不正行為の報告、陸上輸送の困難、管理・保全政策の限界などだ。さらに社会的対立、関係機関と観光会社間の連携不足、そして観光客からの度重なる苦情も発生しているという。

ＣＮＮの報道によれば２０２３年には、現地の住民グループがストライキを起こし線路を封鎖したため、マチュピチュ遺跡行きの鉄道の運行が停止する事態が起きた。これはペルー政府による現地のオンラインチケット販売に関する決定への抗議行動だった。

マチュピチュ遺跡への訪問者数は今年１５０万人を超えると予想されている。バレンシア文化相によると、この数字は新型コロナのパンデミック（世界的大流行）前の１９年に記録された年間訪問者数の過去最高記録を破ることになる。