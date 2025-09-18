西武は18日、9月25日の日本ハム戦で俳優の松谷鷹也さん、上地雄輔さんがセレモニアルピッチに登場すると発表した。

同日は株式会社爽健グローバルが運営する笑顔道鍼灸接骨院グループによる冠協賛試合「EGAODO MATCH 2025」として開催。笑顔道グループは、元阪神タイガースの外野手で、脳腫瘍と闘いながら28才の若さで逝去した横田慎太郎さんの生涯を描いた映画『栄光のバックホーム』の協賛をしていることから、主演の横田さん役を務める松谷さんと、横田さんのトレーナーの土屋さん役を演じる上地さんのセレモニアルピッチの登板となった。

【松谷鷹也さん コメント】

「映画『栄光のバックホーム』で横田慎太郎さん役をやらせていただきました、松谷鷹也です。この度、ベルーナドームでセレモニアルピッチをさせていただきます。緊張すると思いますが、楽しみながら、悔いのないよう全力で投げます」

【上地雄輔さん コメント】

「ベルーナドームでは初めてのセレモニアルピッチで、今からとても楽しみにしています。当日はキャッチャーを務めますが、松谷くんの思いが込もったボールをしっかり受け止めます」