Stray Kids・フィリックス、ドアップでさらに際立つ異次元の美しさ！日本に出国【独自写真】

ボーイズグループStray Kidsのメンバー、フィリックスがソウル・金浦（キンポ）国際空港を通じて、海外スケジュールのため、日本に出国した。

【写真】王子様降臨…フィリックス、圧巻美貌

去る9月17日、フィリックスはプラチナブロンドの髪で、洗練された現代的な雰囲気を醸し出した。レイヤードカットで自然で柔らかな質感が際立っている。

アクセサリーとして使用した縁のない透明なメガネで、知的でありながらも洗練されたイメージを表現した。メガネが卵型の顔とよく似合い、全体的なルックを完成させた。

また、自然なベースメイクで健康な肌を表現し、ほのかなアイメイクで目元を引き立たせた。特に、生き生きとしたリップカラーで全体的なバランスを演出すると同時に妖艶さも強調した。

フィリックスは全体的にきれいで端正なイメージ、自然で親しみやすい魅力、現代的でありながらも優雅なスタイルを調和させ、魅力的な姿を作り出した。

なお、フィリックスが所属するStray Kidsは来る10月18〜19日、仁川アシアド主競技場でワールドツアー「＜dominATE＞」のフィナーレを飾る予定だ。

◇フィリックス プロフィール

2000年9月15日生まれ。本名はイ・ヨンボク（オーストラリア名はフィリックス・リー）。オーストラリアで生まれ、2017年に単身渡韓した。Mnetのオーディション番組『Stray Kids』に出演し、2018年3月にStray Kidsのメンバーとしてデビュー。グループ内ではラッパー及びリードダンサーを担当しており、ベビーフェイスからは想像できないほどの超低音ボイスが魅力。