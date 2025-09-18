辻ちゃん長女・希空（のあ）、素肌＆美脚際立つメッシュトップスコーデ披露「着こなせるのさすが」「オシャレ」の声
【モデルプレス＝2025/09/18】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が17日、自身のInstagramを更新。メッシュトップスを着こなしたコーディネートを披露し、反響が寄せられている。
【写真】辻ちゃん長女、大胆メッシュトップスで素肌＆美脚際立つ
希空は「隣のステラ見てきた きゅんきゅんし過ぎて溶けそうでした」と、女優の福本莉子と八木勇征（FANTASTICS）がW主演を務める映画『隣のステラ』鑑賞後の様子を報告。素肌が透ける黒のメッシュトップスに、スラリと伸びた美しい脚のラインが際立つミニスカートを合わせたコーディネートで、都心の夜景をバックに撮影した写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「大人っぽい」「着こなせるのさすが」「オシャレ」「夜景とコーデがあってる」「秋っぽコーデが素敵」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
