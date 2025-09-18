友達としては好きだけど…恋愛対象外にされてしまう男性９パターン
すぐに女性と親しくなれるタイプの男性は、女友達が多いもの。しかし、あくまでも「お友達」以上には発展せず、恋愛対象としては見られていないケースも意外とあるようです。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者への調査結果をもとに、「『友達としては好き』でも、恋愛対象には見られない男性の特徴９パターン」をご紹介します。
【１】友人から平気でお金を借りるなど、金銭感覚がルーズ
「自分の彼氏だったら苦労しそうだから嫌」（２０代女性）など、友人関係のなかで金銭的にルーズな性格が伝わると、女性は一歩引くようです。友人関係にお金の話は持ち込まないなど、ケジメのある付き合いを意識するべきでしょう。
【２】普通に下ネタで笑いあえてしまう
「完全に友達モードだから、恋愛は無理」（２０代女性）など、まるで同性同士のように下ネタで爆笑できてしまう相手とは、初々しい恋愛は期待できないようです。気になる女性に対しては、あからさまな下ネタトークは避けたほうがよいでしょう。
【３】いつもニコニコしていて、本心で何を考えているかわかりづらい
「表面的な付き合いしかできない」（２０代女性）など、喜怒哀楽の起伏が薄いタイプの男性は、女性との壁ができやすいようです。嬉しい、悲しい、寂しいなどの気持ちを素直に見せることで、踏み込んだ関係になるチャンスが増えそうです。
【４】母親の言うことに逆らえないなど、親離れできていない
「お子様は男性として見られない」（２０代女性）など、精神的に自立できていない男性は、彼氏候補には不足と思われるようです。自分のことは自分で決める、自分の行動に責任を持つなど、大人として成長することが魅力を高める一歩になりそうです。
【５】「彼女が欲しい」という気配を一切感じさせない
「そもそも恋愛する気がなさそう」（２０代女性）など、恋愛への興味をまったく感じさせない男性には、女性は遠慮してしまうようです。ときには「彼女が欲しい」と公言するなど、やる気をアピールしたほうが女性も意識してくれそうです。
【６】盛り上げ役タイプで話が面白いが、自分ばかり喋っている
「友達と一緒ならいいけど、二人きりだとしんどい」（２０代女性）など、話上手な男性はエンターテイナーとしては魅力的でも、女性を疲れさせるようです。二人になったら相手の話を聞くに徹するなど、使い分けを意識すると女性を惹きつけられそうです。
【７】優柔不断で、いつも他人の意見に押し切られている
「お人好しでいい人とは思うけど…」（２０代女性）など、周囲の意見に流されるタイプの男性は、頼りがいに欠け、恋愛対象としては物足りないようです。多少強引であっても、日頃から女性をリードする決断力をアピールしたほうが、男らしいと思ってもらえそうです。
【８】「女の子の方が付き合いやすい」と言って女友達ばかりと遊んでいる
「どれだけ仲良しになっても、男っぽさは感じない」（２０代女性）など、あまりにも女友達の輪に溶け込んでいる男性は、「異性」を感じさせないため彼氏候補にはなりづらいようです。男女の違いをハッキリ意識させて付き合ったほうが、恋愛につながるチャンスは多そうです。
【９】友達みんなに親切で、優しくされても「特別感」がない
「誰にでも優しい人は付き合いやすいけど、ドキドキしない」（１０代女性）など、女性に対して別け隔てなく接する男性は、周囲の評判は上々でも決め手に欠けるようです。「好きだ！」と思った女性には、他の人とは違う態度で接したほうがよいでしょう。
ほかにも、「『友達としては好き』でも、恋愛対象には見られない男性の特徴」があれば教えてください。ご意見をお待ちしております。（呉 琢磨）
