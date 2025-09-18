トヨタ「新ヴォクシー」発表！ スポーティ＆ド迫力の「純正カスタム仕様」がスゴイ！ 全長4.7m“最高にちょうどいい”大人気「3列ミニバン」の運転がもっと楽しくなる「GRカスタム」とは！

トヨタ「新ヴォクシー」のド迫力「純正カスタム仕様」がスゴイ！

トヨタは2025年9月2日、ミドルサイズミニバン「ヴォクシー」の一部改良モデルを発売しました。

2001年の初代登場以来、兄弟車の「ノア」と並び日本のミニバン市場でトップクラスの人気を誇るヴォクシー。

その魅力の一つに、豊富な純正アクセサリーやカスタマイズパーツの存在があります。

初代ヴォクシーは、FFプラットフォームの採用により、低床化と居住空間の向上を実現。

扱いやすいボディサイズと利便性の高い両側スライドドア、3列シートの使い勝手が高く評価され、ミドルサイズミニバン市場で確固たる地位を築きました。

2022年1月に発売された現行型となる4代目モデルは、TNGAプラットフォームの採用によって基本性能が大幅に向上。

ボディサイズは全長4695mm×全幅1730mm×全高1895-1925mmと、先代モデルより全幅が拡大し、すべてのグレードが3ナンバーサイズとなりました。

パワートレインには、1.8リッターガソリンハイブリッドと2リッターガソリンエンジンの2種類を用意し、駆動方式はどちらもFFを基本としつつ4WDも選択可能です。

そんなヴォクシーに実施された今回の改良では、装備の見直しやボディカラーの変更によって商品力がさらに向上しました。

具体的には、「ETC2.0ユニット」や「バックガイドモニター」が全車に標準装備され、上級モデルでは「ディスプレイオーディオPlus」も標準装備となりました。

また、これまではオプションパッケージにまとめられていた「デジタルインナーミラー」と「ブラインドスポットモニター」を単独オプションとして設定し、ユーザーの選択肢を広げています。

さらに車内のコンセントを車外でも活用できる「給電アタッチメント」も新たに設定。

この新しいヴォクシーの車両価格（消費税込、以下同）は、381万5900円から421万9600円です。

そんなヴォクシー専用のカスタムパーツとして特に注目されるのが、トヨタのモータースポーツ活動を担うTOYOTA GAZOO Racing（TGR）が開発する「GRパーツ」です。

TGRは「もっといいクルマづくり」を掲げており、カスタムパーツの開発にはモータースポーツで培われた経験と知識が活かすことで、単なる装飾品ではなく“機能性”も追求しているのが特徴。

たとえば、「GRドアスタビライザー＆GRブレースセット」（3万3000円）を装着すれば、ステアリング操作に対する車両のレスポンスが向上し、走りの質を高めることができます。

また、4つのパーツから構成される「GRエアロパーツセット」（塗装済み／28万500円）は、空気抵抗を低減して走行性能や燃費向上に貢献するだけでなく、スポーティでストリート感のあるスタイルを楽しむカスタムに最適です。

さらに、「GRスポーツサイドバイザー」（2万7500円）は、風の再侵入を防ぐ閉じた形状で車内の換気性能を向上させるとともに、エアロスタビライジングフィンによって走行安定性やステアリング応答性の向上も見込めます。

その他にも、走行性能に関わる「GR18インチアルミホイール＆タイヤセット」（31万6800円）、ドアハンドル部の傷防止に役立つ「GRドアハンドルプロテクター」（6600円）、軽量なカーボン素材の「GRカーボンナンバーフレーム」（1万9800円）など、様々なパーツが用意されています。

これらのGRパーツを活用することで、ファミリーカーやレジャー用として重宝されるヴォクシーに、走りの楽しさを加えたスポーティ魅力も付与するカスタムが実現できるでしょう。