「このまま死ぬのは嫌」…65歳妻の決断。快適な戸建てを去り〈月収14万円〉〈築35年ボロアパート暮らし〉を選んだワケ

子どもが無事独立し、ようやく肩の荷が下りたはずの女性。しかし、ほどなくして夫が定年し、ずっと家にいる生活に。結婚当初から積み重なっていた「ケチな夫」への不満が噴出する中で、我慢する以外に選択肢があることに気づいたと言います。見ていきましょう。

家計に細かい夫…定年でエスカレート「死ぬまでこんな生活？」

礼子さん（65歳）は、26歳で3歳年上の夫と結婚しました。夫は地元企業に勤め、年収は最高600万円ほど。礼子さんもパートで家計を支え、子ども2人にも恵まれ、小さな戸建てを構えました。

周囲から見れば「順風満帆な家庭」だったでしょう。けれど夫は家計に細かく、果物は「贅沢品」、子どもの靴を買えば「まだ履けるだろ」、外食をすれば「この金額でこの程度か」と口にする人でした。暴力も怒鳴り声もないのに、その一言一言が積み重なり、礼子さんの心は冷えていきました。

パート代を自由に使うこともできず、離婚が頭をよぎることもありましたが、子どもが小さい頃は「母子家庭にはできない」と思いとどまりました。実家も裕福ではなく、頼れる親族もいない。生活を考えれば離れる選択肢はなかったのです。

年月が流れ、子どもたちが独立した頃、夫は定年を迎えました。家にいる時間が増えた夫は、年金暮らしになったことでさらに細かく口を出すように。礼子さんは「このまま死ぬまで我慢しなくてはならないのか」とため息をつきました。

そんな時、パート先で耳にしたのは同僚の言葉。「定年後の夫と合わなくて離婚したの」。昔なら驚いて終わったでしょう。でも同じような話を聞くうちに、今はそういう時代なのかもしれないと思うようになりました。

かつては子どものために我慢してきた。でも今なら――。礼子さんの中に、新しい選択肢が芽生えました。

ボロアパートに引っ越し…実感する「幸せ」

65歳を迎え、自分も年金を受け取れるようになった年。礼子さんは夫に「少し離れて暮らしてみたい」と告げました。夫は最初こそ反発しましたが、最終的に理解を示しました。

こうして礼子さんは離婚ではなく「別居」を選びました。長年暮らした家から3駅離れた築35年のアパートで、家賃は4.5万円。パートと年金で月14万円ほどの暮らしです。

「見た目はさておき、室内はけっこう綺麗ですよ。なにより全部私だけのスペースっていうのが最高です」

決して豊かではありません。それでも礼子さんは「幸せ」と笑います。好きな時に友人とお茶をし、散歩を楽しみ、夕食は自分の好きな献立を選ぶ。読書に没頭する夜もある。誰にも気を遣わず、自分のために時間とお金を使えることが、こんなに心を満たすとは思いませんでした。

また、月に数回は夫と会って話をしています。

「家事をしたことのない人だから大変みたいですよ。食費が思ったよりかかるってボヤいてました（笑）。やりくりの大変さがちょっとは分かったらいいんですけどね」

離れて暮らすという選択は、礼子さんにとって自分の人生を取り戻す大切な一歩でした。それと同時に、夫への感謝も生まれたと言います。

「やっぱり年寄りの一人暮らしはやっぱり不安な部分もあります。もっと年を取ったら、安全面やなんかを考えて、元の家に戻る可能性もあるでしょうね。離婚を選ばなかったのは、自分のためにもよかったかもしれません」

とはいえ、65歳にして得た自由。しばらくはその生活を存分に楽しむつもりだといいます。