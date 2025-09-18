毎日やることが多すぎて残業が続く。ToDoアプリや付箋でタスク管理をしているのに、次々と仕事が舞い込み処理しきれない。気づけば常に追われるように働き、心も体も疲れてしまう……。

「仕事を効率よく進めて定時に帰りたい」と思うのは、多くの働く人に共通する願いでしょう。そのために欠かせないのがタスク管理です。やるべきことを洗い出し、優先順位を決めて取り組むことで、仕事の効率は大きく変わります。

タスク管理にはさまざまな方法がありますが、本記事ではノート1冊で実践できる「バレットジャーナル」をご紹介します。科学的に裏づけられた効果に加え、3年間バレットジャーナルを続けてきた筆者自身の体験も交えて解説します。

バレットジャーナルとは？

バレットジャーナルは、アメリカのデジタルプロダクトデザイナー、ライダー・キャロルさんが2013年に考案したノート術です。キャロルさんは頭の中を整理するため、「スケジュール帳、日記、備忘録、やることリスト、スケッチブックなどの機能を1冊のノートにまとめた独自のノート術」を生み出しました。*1

特徴は、箇条書きを使ってシンプルに情報を整理することです。短期から長期までのスケジュール管理だけでなく、日記やToDoリストの役割も果たします。特に「ラピッドロギング」と呼ばれる記号の使い分けが特徴的です。たとえば、次のように表します。

・やるべきタスク

×完了したタスク

＞先送りにしたタスク

バレットジャーナルは、いわば箇条書きを使った “何でもノート” なのです。

バレットジャーナルのメリット

「2013年に生まれたノート術なんて、今さら役に立つの？」と思う人もいるかもしれません。しかし、バレットジャーナルが今も世界中で支持されているのは、仕事の生産性向上に効果があるからです。具体的にどんなメリットがあるのか見ていきましょう。

思考整理×生産性アップ

バレットジャーナルには、 思考を整理して生産性を高める効果 があるとされています。キャロル氏が運営する公式サイトにも、次のように記されています。

迅速なログ記録、優先順位付け、タスクの移行といったテクニックを活用することで、最も重要なタスクに集中し、ToDoリストを効率的に進めることができます。*2

山積みのタスクを手当たり次第に片づけるより、優先度の高いものに集中したほうが仕事は早く終わります。 箇条書きでタスクを書き出し、順番を決める ことで効率よく進められるのです。

また「紙に書く」という点も思考整理の助けになります。作業療法士の菅原洋平さんによると、「ディスプレイよりも紙の印刷物を見たときに、脳の『前頭前皮質』という部分が強く反応」するといいます。*3

前頭前皮質は「情報を理解することや、思考の整理・判断を担う」部分だそうです。*3 タスクや優先順位を紙に手書きして確認することで、頭の中をスッキリ整えられるのです。

マインドフルネス×集中力アップ

バレットジャーナルを書く時間は、スマートフォンやPCの通知から離れ、目の前の作業に集中できます。これは 「今ここに集中する」というマインドフルネスの状態であり、仕事の効率化につながります 。

マインドフルネスに詳しく、企業研修やコンサルティングなどを行う荻野淳也さんは、マインドフルネスを「今ここに集中する状態」と説明。集中力を高め、仕事の生産性を高めるのに有効だといいます。*4

未来に不安があると集中力がそがれ、本来やるべき仕事ではなく他の作業を始めたり、ネットサーフィンをしたりして、現実逃避することが多くなってしまいます。そして、本来やるべきことに集中できない状態に陥り仕事の効率を下げます。仕事の効率を高めるには、マインドフルネスな状態にもってくることが重要になるのです。*4

「今ここ」に集中するための手段が「紙に書く」こと。荻野さんは「紙に書き出すことで集中力を高めることができるほか、自分や物事を客観視でき、そこから気づきや発見が得られます」と述べています。

つまり、バレットジャーナルを習慣にすれば、思考を整理するだけでなく、集中力アップにも役立つのです。

バレットジャーナルの書き方

ここからは、3年間バレットジャーナルを愛用している筆者の実際の紙面をご覧いただきながら、詳しい書き方をご紹介します。

1．ラピッドロギングの準備

前述したように、バレットジャーナルではキーと呼ばれる記号を使ってラピッドロギングを行います。タスクやイベント、メモなどの記号を決めておくことで、書かれた内容をひと目で認識できるのがメリットです。

まずはキーの設定をして、忘れないようにバレットジャーナルの最初のページにメモしておきましょう。筆者の場合は多すぎても覚えきれないので、4つのみを使っています。

2．フューチャーログを書く

フューチャーログは、1年間の長期的なスケジュール管理をするページです。12か月分の枠をつくっておき、予定やタスクが決まり次第、ラピッドロギングで書き込みます。

すべての予定やタスクを1冊で管理するため、仕事とプライベートに関わらずすべてのスケジュールを書き起こしています。見開きでページをつくると、1年間の予定がひと目で把握できておすすめです。

3．マンスリーログを書く

1か月ごとの予定は、マンスリーログで管理します。筆者は毎月初めに日付と曜日を記入し、その月の予定を整理しています。フューチャーログより細かな予定まで書き込みますが、ここでは見やすさを優先し、ラピッドロギングは使っていません。

仕事とプライベートの予定を同じページにまとめ、色分けして区別しています。たとえば、仕事は黒、プライベートは緑といった具合です。

また、空きスペースや隣のページを利用して、1か月のタスクリストを作るのもおすすめ。日付が決まっていない「企画のアイデア出し」「プレゼン準備」「ビジネス書を読む」といったタスクを書き出しておくと、うっかり忘れるのを防げます。さらに「いつ取り組むか」「進み具合はどうか」を意識しやすくなり、実行率も高まるでしょう。

4．デイリーログを書く

デイリーログは、日々のToDoリストとして使います。ラピッドロギングを使い、仕事のタスクやプライベートの用事などを思いつく限り書き出して、頭をスッキリとさせましょう。

タスクの書き出しは、朝か夜に行うのがおすすめです。仕事の前後にタスクを整理することで、 いざ作業に取り掛かるときに何から手をつけるべきか悩む時間を削減 できます。

筆者の場合は、夜にその日のデイリーログを見返して完了したタスクに×印をつけ、翌日のやることを書き出しています。

バレットジャーナルで残業ゼロへ！

筆者も以前はタスクを消化できず、夜遅くまで仕事をすることがよくありました。ですが、バレットジャーナルを取り入れてからは「今日やること」と「明日以降に回すこと」を整理できるようになり、残業時間を減らすことに成功したのです。

1日の終わりにタスクを振り返り、翌日のやることを書き出す時間を持つようにしたところ、布団に入ってから「明日はあれもやらなきゃ、これもやらなきゃ」と考え込むことが少なくなりました。翌朝バレットジャーナルを見返せば、やるべきことや優先順位が明確だからです。

「すべて手書きするのは大変そう」と思うかもしれませんが、シンプルな形式であればほとんど時間はかかりません。自由にカスタマイズできるのもバレットジャーナルの魅力なので、自分に合った形で続けてみてください。

仕事が終わらない、タスクで頭がいっぱい……そんな人こそ、バレットジャーナルを試してみる価値があります。



参考文献*1 ダイヤモンド・オンライン｜ 世界で大ブーム！ 多忙な現代人を救う自己管理ノート術「バレットジャーナル」とは？【書籍オンライン編集部セレクション】 *2 BULLET JOURNAL｜What is the Bullet Journal Method?*3 東洋経済オンライン｜仕事が速い人はパソコンより｢紙｣を使う理由*4 日本経済新聞｜書く瞑想、ジャーナリング 集中力高め仕事効率を改善

文・写真：藤真唯