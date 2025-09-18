アイドル級の「大優勝」ショット！ 人気女子ゴルファーが麦わら帽子&夏ワンピ姿でさくらんぼ狩り
中野なゆが自身のインスタグラムを更新。さくらんぼ狩りを楽しむ様子とワンピース姿を披露した。
【写真】麦わら帽子&夏ワンピ姿でさくらんぼ狩り
「大好きな親友ちゃんにプレゼントしてもらった服でさくらんぼ狩り」とつづった投稿には4枚の写真が並び、白い麦わら帽子を被って畑の中で笑顔を見せる自撮りや、さくらんぼの実がなった木を眺める自然体の姿を公開。さらにパステルイエローのキャミソールワンピースをまとい、青空が広がるさくらんぼハウス前の道路での全身ショットを披露し、爽やかな夏らしさを届けた。この投稿にファンからは「はいかわいい大優勝」「アイドルかモデルかと思った！」「いつもと雰囲気違って可愛いです〜」とコメントが寄せられ、可憐な姿に多くの反響が集まっている。ジュニア時代から地元で数々の実績を積み、「マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー」でも安定した成績を残してきた中野。現在はプロテスト突破を目指して奮闘する一方、SNSでは等身大の姿を発信しファンを魅了している。今後の飛躍に注目が集まる。
