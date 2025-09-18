藤川球児監督率いる阪神が２リーグ制以降では史上最速での優勝を成し遂げた。暗黒時代と呼ばれた９０年代に阪神の守護神として鮮烈な印象を残した田村勤さん（６１）は、黄金期を築きつつある古巣に、かつての宿敵に抱いていた圧倒的な強さを感じ取っている。現在、故郷の静岡に拠点を移してＪＡ大井川の茶業部アドバイザーを務める田村さんに、藤川阪神への率直な思いを聞いた。

◇ ◇

９月７日の優勝決定日。田村さんも祝福に包まれた。

「優勝が決まった、その瞬間から、おめでとうとか連絡をたくさんもらいましたね。うれしかったですね」

古巣である阪神の快進撃。阪神ＯＢである田村さんは周囲から頻繁に声をかけられる日々を過ごしてきた。

「球児は本当に、自分の考えをぶらさないで信じる道を進んでるように見えましたね。結果的に勝ってるわけですから、それはやっぱりすごいってこと。プロは結果の世界ですからね。自慢の後輩ですよ」

就任初年度での優勝を成し遂げた藤川監督に敬意を示す。

田村さんは９１年から２０００年までの１０年間を阪神で、その後の２年間をオリックスで過ごした。阪神は９２年の２位を除いていずれもＢクラス、最下位６度という成績だった。

暗黒時代と呼ばれる時代を過ごした当事者からすると、近年の阪神の強さは隔世の感があるのだろうか。田村さんは苦笑しつつ違いについて口を開いた。

「やっぱり洗練された選手が多いなっていう感じがしますね。かっこよく見えるというか。若いのもあるんですけど、ガタイもあるし、みんなスタイルもいいじゃないですか。あの頃ってそんなに体の大きい選手ってそんなにいなかったでしょ」

感じているのはむろん体格の違いだけではない。

「役割的に大きく打つ選手もいる。右の大砲、大山（悠輔）に、左の大砲、佐藤（輝明）ってね、両方いるわけですよ。昔は左がいても、右がいないとか。両方で打ててる人って少なかったですよね。それを考えると、両側で大砲が打って、しかも森下（翔太）が打つ、中野（拓夢）、近本（光司）が出塁するって言ったら、そりゃあ強いよなって思います」

整備された強力投手陣は言うまでもなく、左右の大砲を中心に構成された切れ目のない打線。投打にバランスの取れたチームに感嘆の声を上げる。

「今までのスカウトの方の編成もあるし、これまでの監督さんが選手を育ててきたのもある。そこでいいタイミングで球児なんでね、すべてがうまくいってるんじゃないですか。選手の特性を生かして、うまいこと回してるんだろうなって思いますよね」

田村さんは、兵庫・尼崎に今年３月に新設された２軍の「ゼロカーボンベースボールパーク」で８月にファーストピッチセレモニーに登場しており、ハード面の充実も常勝軍団作りの要因に挙げる。

「室内練習場とか、２軍施設までめちゃくちゃいいじゃないですか。とんでもない施設ですよね。球団を挙げて力を入れてファンサービスも一生懸命やってるし、すごく今、球団の状態としていいんでしょうね」

今の阪神を見ていると思うことがあるという。

「昔のジャイアンツを見てるみたいな感じですよね。僕らが弱かったころのジャイアンツは憎たらしいほど強かったじゃないですか。球団としてわれわれのころより格式が上がったなって感じはします」

盟主・巨人に抱いていた引け目を感じるような圧倒的な強さを、今の阪神から見て取っている。

「しばらくこの強さは続くなって僕は思ってます。攻守どちらもいいし、若いでしょ。それがやっぱりすごいと思うんです」

阪神の黄金時代の継続を力説した。

現在、故郷の静岡に拠点を移し、ＪＡ大井川の茶業部アドバイザーとして働く。営業努力が実り、今年のシーズン中には甲子園球場での第１安打賞、ナイスリリーフ賞としてＪＡ大井川のお茶のボトル缶を提供することができた。

「ＪＡのお茶を提供させてもらえるっていうのは、やっぱりうれしいですよね。今はＯＢではあるけども、なにか選手にいいことができないかなって考えられたらいいじゃないですか」

歴史的な年に古巣と再びつながった縁。田村さんの夢も広がっている。

（デイリースポーツ・若林みどり）

◇田村勤（たむら・つとむ）１９６５年８月１８日生まれ。静岡県出身。島田高から駒大、本田技研和光を経て９０年のドラフト４位で阪神入団。プロ１年目から中継ぎとして５０試合に登板、翌年は抑えとしてチームの優勝争いに貢献した。９３年には自己最多の２２セーブを挙げた。２０００年に自由契約となりオリックス入りし、０２年に引退。プロ通算２８７試合に登板、１３勝１２敗５４セーブ。０５年から兵庫・西宮で営んでいた「田村整骨院」を２２年に閉院。現在は静岡のＪＡ大井川に勤務。