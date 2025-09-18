吉川愛、小悪魔的“洗練顔”で魅了 『VOCE』で秋のリップメイク披露
俳優の吉川愛が、22日発売の美容雑誌『VOCE』11月号（講談社）の「秋の洗練トレンドリップ」企画に登場する。
【表紙カット】40歳間近も圧倒的な美を見せつける田中みな実
自身も「プライベートでもリップアイテムが大好き」だという吉川。今までは赤などの強めのカラーがお気に入りだったそうだが、今季気になっているのは「ほの甘カラー」。どちらの色も今回の企画で着用したが、さすがの表現力を見せつけた。
心がギュッと掴まれるオトナっぽい表情から小悪魔的な表情まで、ぜい沢に4変化を披露。吉川の眼福な“洗練顔”に魅了される企画となっている。
なお、通常版表紙は田中みな実、増刊表紙はSnow Manの渡辺翔太が飾った。
