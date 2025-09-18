俳優の濱尾ノリタカが１８日、ＮＨＫ「あさイチ」に生出演。現在、朝ドラ「あんぱん」に、岩男の息子として再登場しているが、その経緯を脚本家の中園ミホ氏が明らかにし「本当に光栄」と感謝した。

この日は「あんぱん」脚本家の中園氏に鈴木奈穂子アナがインタビュー。スタジオに濱尾がいることから、濱尾についても聞いた。

中園氏は、オーディションの時に濱尾が「部屋に入ってきた途端、演出家、脚本家とかこっち側の人間がゲラゲラ笑った」と振り返り「古着屋さんで買ってきた昭和の衣装に髪の毛は七三分けで昭和っぽく入ってこられて。その心意気だけで合格と思ったんですけど」とインパクトは絶大だったという。

濱尾は「どうしてもやりたかった。やり過ぎない方がいいと思ったけど、やり過ぎちゃって。家から着ていった。（道中）ジロジロ見られながら来ました」と絶対に役を勝ち取りたいという気持ちが服装に現れてしまったと苦笑した。

中園氏は「濱尾さんの演技を見て、岩男の演技を見て、ドラマの途中で息子として出てもらおうと思った」と、当初は予定になかったにも関わらず、再登場するように脚本を書いたという。

華丸大吉が「そんなことあるの？」と驚くと、濱尾は「ぼくもびっくりした」「なんなら戦争に行くかも分かってなかった。蘭子さんに求婚に行くかも分からない」と振り返り、最初はパン食い競争でズルをする「ズル一辺倒」のシーンしか知らされていなかったという。

そこから蘭子求婚、戦争でのリンとの触れ合いと裏切り、そしてまさかの息子としての再登場。「本当に幸せでした」と感謝し「中園さんの本が好きで。ずっと（中園脚本を）考えている時間が好きだった」と話していた。