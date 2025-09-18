イギリスを国賓訪問中のアメリカのトランプ大統領は、ロンドン近郊のウィンザー城でチャールズ国王主催の晩さん会に出席しました。

晩さん会には国王夫妻のほか、ウィリアム皇太子夫妻、それにアメリカのIT大手アップルのティム・クックCEOなどおよそ160人が出席しました。

アメリカ トランプ大統領

「（2度目の国賓訪問は）生涯で最高の栄誉のひとつです。あなたとあなたの国に敬意を払います」

一方、チャールズ国王はアメリカとイギリスの「特別な関係」を強調したうえで、トランプ大統領について「世界で最も困難ないくつかの紛争に解決策を見出そうとしている」と称えました。

記者

「ロンドン中心部では大規模なデモ活動が行われています。人種差別反対、集団殺害反対など様々なプラカードが掲げられています」

一方、ロンドン中心部にはトランプ大統領の訪問に反発する人たちが集まり、抗議の声をあげながら行進したほか、議会前では集会が開かれました。

警察によりますと、最大で5000人が参加したとみられ、周辺には多くの警察官が配置され、暴動の警戒に当たりました。