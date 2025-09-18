【東京ゲームショウ2025】 9月25日～9月28 開催予定 会場：幕張メッセ Samsung SSDブース：幕張メッセ7ホール（ブース：07-C01）

日本サムスンは、9月25日から9月28日に「幕張メッセ」で開催される東京ゲームショウ2025に「Samsung SSDブース」として出展する。場所は幕張メッセ7ホール、ブース：07-C01。

今年2025年のSamsung SSD ブースでは、昨年に引き続き「Make Your GG」をコンセプトにゲームメーカー8社、17のゲームタイトルとコラボレーション。最新コンテンツをはじめ、発売前のCAPCOMの「PRAGMATA」、コーエーテクモゲームスの「仁王3」、セガの「ソニックレーシング クロスワールド」、スクウェア・エニックスの「ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ」といった様々なゲームの試遊が体験できる。

発売前のゲームを高性能・大容量なSSDを使用した最適なゲーム環境で試遊できる他、会場内外でのバナー展示、等身大キャラクターウォールなどが実施される。

Samsung SSDブース 展示・体験内容

試遊台コーナー

発売前のゲームなど、多くの作品を試遊できる。

【試遊タイトル（計10タイトル）】

・CAPCOM「PRAGMATA」

・フロム・ソフトウェア「ELDEN RING NIGHTREIGN」

・SNK「餓狼伝説 City of the Wolves」

・セガ「ソニックレーシング クロスワールド」・「Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage」・「ぷよぷよ テトリス２Ｓ]

・コーエーテクモゲームス「仁王3」

・スクウェア・エニックス「ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ」

・KRAFTON「inZOI」・「Dinkum(ディンカム)」

KRAFTONの「inZOI」の試遊台の1つには、クリエイティブの領域でもより高い性能を発揮するワークステーション「Lenovo ThinkStation P8」が設置される。

Lenovo ThinkStation P8（AMD Ryzen Threadripper PRO搭載）

※試遊を円滑に行なうため、一部ゲームタイトルの試遊は「試遊整理券」を配布いたします。詳細は後日公開予定です。また、「試遊整理券」は数に限りがありますのであらかじめご了承ください。

会場内外コラボバナー

今年2025年も会場内外にコラボバナーを多数設置。ゲームタイトルを代表するキャラクターとSamsung SSDのコラボレーションを楽しめる。

ゲームキャラクターたちが大集合！ 等身大キャラクターウォール

【コラボバナー参加タイトル一覧】 企業名 タイトル フロム・ソフトウェア 「ELDEN RING NIGHTREIGN」 CAPCOM 「鬼武者 Way of the Sword」、「バイオハザード レクイエム」 コーエーテクモゲームス 「仁王3」 セガ 「ソニックレーシング クロスワールド」、「Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage」 SNK 「餓狼伝説 City of the Wolves」 スクウェア・エニックス 「ドラゴンクエストI＆II」、「ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ」 PEARL ABYSS 「紅の砂漠」

一昨年、昨年と支持されたSamsung SSDブースの等身大キャラクターウォールが今年も引き続き登場。迫力のあるリアルなサイズのキャラクターやモンスターたちと一緒に記念撮影ができる。

東京ゲームショウ2025開催概要および出展ブース番号

【キャラクターウォール参加タイトル一覧】 企業名 タイトル フロム・ソフトウェア 「ELDEN RING NIGHTREIGN」 CAPCOM 「ストリートファイター6」、「PRAGMATA」、「鬼武者」、「モンスターハンターワイルズ」 コーエーテクモゲームス 「仁王3」 セガ 「ソニックレーシング クロスワールド」、「Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage」、「ぷよぷよ テトリス ２Ｓ」 SNK 「餓狼伝説 City of the Wolves」 スクウェア・エニックス 「ドラゴンクエストI＆II」、「ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ」、「FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE」 PEARL ABYSS 「紅の砂漠」

会期：9月25日～28日

ビジネスデイ

9月25日10時～17時

9月26日10時～17時

一般公開日

9月27日9時30分～17時

9月28日9時30分～16時30分

会場：幕張メッセ

Samsung SSDブース番号：ホール7 / 07-C01

