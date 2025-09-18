¡Ö¿Æ¤Î´é¤¬¸«¤¿¤¤¡×Ä«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡ÈÊÔ½¸ÀÕÇ¤¼Ô¡É¤¬¥Ñ¥ï¥Ï¥é¥áー¥ë¡ÄÈï³²ÁÊ¤¨¤ë½÷À¤¬¹µÁÊ¿³¸å¤Ë²ñ¸«¡¡¡Öº£¤â¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡×°ì¿³È½·èÈÝÄê¤Î¼£ÎÅÈñÅùµá¤á¤ë
Ä«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹100¡ó»Ò²ñ¼Ò¡Ë¤Î¼Ò°÷¤«¤é¡Ö¿Æ¤Î´é¤¬¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÈóÆñ¤¹¤ë¥áー¥ë¤¬Á÷¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ñ¥ïー¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹ÊÔ½¸¼Ô¤Î½÷À¡¢°ÍÅÄ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤¬Æ±¼Ò¤È¼Ò°÷¤ËÂÐ¤·Ìó1950Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿ÁÊ¾Ù¤Î¹µÁÊ¿³¤Ç17Æü¡¢Âè1²ó¸ýÆ¬ÊÛÏÀ¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£
°ì¿³È½·è¡Ê2025Ç¯4·î7Æü¡Ë¤ÇÅìµþÃÏºÛ¤ÏÆ±¼ÒÂ¦¤ËÂÐ¤·¡¢Ìó60Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òÌ¿Îá¡£¤·¤«¤·¡¢°ÍÅÄ¤µ¤óÂ¦¤¬ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿µÙ¶ÈÂ»³²¤ä¼£ÎÅÈñ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¹µÁÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
17Æü¸á¸å¤ËÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿°ÍÅÄ¤µ¤ó¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£²þ¤á¤Æ²ñ¼ÒÂ¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¼Õºá¤ÈÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤¿¡£
¡Ö°ì¿³È½·è¸å¡¢¤³¤Î»ö·ï¤¬¥Ë¥åー¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤ÈSNSÅù¤Ç¤Ï¡Ø¤¤¤Þ¤À¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡Ù¤È²ñ¼ÒÂ¦¤ËÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ï¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â¾Êý¤Ç¡¢²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Ï¡¢¥áー¥ëÊ¸ÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ø»Å»ö¤¬ÃÙ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤º½Ð¤¿É½¸½¤ÎÌäÂê¡Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡È¤ª¤ï¤Ó¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Ø¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éÈï³²¼«ÂÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¼Õ¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Êó½·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ºÇ½é¤Ë²ñ¼ÒÂ¦¤«¤éÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¾ò·ï¤È°Û¤Ê¤ë¶ÈÌ³¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢ÂçÉý¤Ë¸º¤é¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊó½·¶â³Û¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¶¨¶È¼Ô¤òCC¤ËÆþ¤ì¤¿¥áー¥ë¤Ç¡Ö¿Æ¤Î´é¤¬¸«¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÁ÷¿®
2018Ç¯11·î¡¢¸¶¹ð¤Î°ÍÅÄ¤µ¤ó¤ÏÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¤«¤é°å³ØÉô´ØÏ¢½ñÀÒ¤ÎÊÔ½¸¶ÈÌ³¤ò¼õÂ÷¡£Åö½é¤Ï51¥Úー¥¸¡¦25Ëü±ß¤Î·ÀÌó¤Ç¡¢2¿ÍÂÎÀ©¤Ç¤Îºî¶È¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤ÏÊÔ½¸¼Ô¤ÎÄÉ²ÃÇÛÃÖ¤¬¤Ê¤¯¡¢¤½¤â¤½¤â´ë²è¤Î¥¹¥¿ー¥È¤¬ÎãÇ¯¤è¤êÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢ºî¶È»Ø¼¨¤âÉÔ½½Ê¬¤Ê¤Þ¤Þ¿Ê¹Ô¤¬ÃÙ±ä¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢2019Ç¯1·î¡¢ÊÔ½¸ÀÕÇ¤¼Ô¤ÎX»á¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó»öÌ³½ê¤Ê¤É¡¢¶¨¶È¼Ô¤òCC¤ËÆþ¤ì¤¿¥áー¥ë¤Ç¡ÖÌµÎé¡×¡Ö¼ºÎé¡×¡ÖÈó¾ï¼±¡×¡Ö¿Æ¤Î´é¤¬¸«¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÍÅÄ¤µ¤ó¤Î¿Í³Ê¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÊ¸ÌÌ¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°ÍÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢Àº¿ÀÅª¡¦¿ÈÂÎÅª¾É¾õ¤¬¸½¤ì¡¢ÉÔÌ²¤ä¿Ì¤¨¤È¤¤¤Ã¤¿¶ìÄË¤ÎÃæ¤Ç»Å»ö¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢µÙ¶È¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ì¿³È½·è¤Ç¤Ï¡¢°ÍÅÄ¤µ¤óÂ¦¤¬ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿11ÅÀ¤Î¹Ô°Ù¤Î¤¦¤Á¡¢¿Í³Ê¹¶·â¥áー¥ë¤Ê¤É7ÅÀ¤Î¹Ô°Ù¤ò¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ÈÇ§Äê¤·¡¢Ìó60Ëü±ß¤ÎÇå½þ¤òÌ¿Îá¡£
°ìÊý¡¢µÙ¶ÈÂ»³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼õ¿Ç¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤¬Ä¹¤¤¡×¤³¤È¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¡Ö°ø²Ì´Ø·¸¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö11ÅÀ¤¹¤Ù¤Æ¤ò°ìÏ¢¤Î¹Ô°Ù¤ÈÇ§Äê¤¹¤Ù¤¡×
¤³¤¦¤·¤¿°ì¿³È½·è¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂåÍý¿Í¤ÎÌÚ²¼Å°ÏºÊÛ¸î»Î¤Ï¡Ö°ì¿³È½·è¤ÏÁ´ÂÎÁü¤ò¸«Íî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤³¤Á¤é¤¬ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë11ÅÀÃæ¡¢7ÅÀ¤¬ÉÔË¡¹Ô°Ù¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»Ä¤ë4ÅÀ¤Ï¡Ø¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ï11ÅÀ¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤È¤·¤Æ°ÍÅÄ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¶¯¤¤¿´ÍýÅª°µÇ÷¤òÍ¿¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Àþ¤Ç¸«¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÌÚ²¼ÊÛ¸î»Î¡Ë¡Ö°¦ÆÉ¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¾®Àâ¤âÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢°ÍÅÄ¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¤â¡ÖÅ¬±þ¾ã³²¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢Àº¿À²Ê¤Ç¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤Æ¼£ÎÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢µÙ¶ÈÂ»³²¤ä¼£ÎÅÈñ¤òÇ§¤á¤ë¤è¤¦ÁÊ¤¨¤¿¡£
¡Öº£¤Ç¤â¡¢Åö³º¼Ò°÷¤ÎÌ¾»ú¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÂÎ¤¬¥¬¥¿¥¬¥¿¿Ì¤¨¡¢´¨µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢¤½¤ÎÌ¾»ú¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÌ¾»ú¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â50°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤ë¤Û¤É°ìÈÌÅª¤Ç¡¢°¦ÆÉ¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¾®Àâ¤â¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬Æ±¤¸Ì¾»ú¤Î¤¿¤áÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä«Æü¿·Ê¹ËÜ¼Ò¤Î¼Ò²°¤ä¿¼Ìë¤Î¾ÃÅô¤·¤¿¥ª¥Õ¥£¥¹É÷·Ê¡¢±ØÌ¾¤Ê¤É¤â¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤Î°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤ê¡¢Àº¿ÀÅª¥À¥áー¥¸¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡×¡Ê°ÍÅÄ¤µ¤ó¡ËÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Öº£¸å¤â¡¢°ú¤Â³¤¿¿Ùõ¤ËÂÐ±þ¡×
¤³¤ÎÆü¤ÎÂè1²ó´üÆü¤Ç¤ÏÊÛÏÀ½ª·ë¤¬Àë¸À¤µ¤ì¡¢È½·è´üÆü¤Ï11·î10Æü¸á¸å1»þ10Ê¬¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿¡£
°ÍÅÄ¤µ¤óÂ¦¤Ï¡Ö¹µÁÊ¿³¤Ë¤è¤Ã¤ÆµßºÑ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ºÇ¹âºÛ¤Ø¤Î¾å¹ð¤â¼¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤Î»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖºÛÈ½ÈñÍÑ¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç»Ù±ç¤òÊç¤ê¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ÎÍÞ»ß¤òÌÜ»Ø¤·¼Ò²ñ¤È¶¦¤ËÆ®¤¦¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢°ÍÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¤ÎOBÍ»Ö¤¬·¼È¯¥Ó¥é¤òÇÛ¤ë¤Ê¤É¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¥°¥ëー¥×´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤â¡Ö²ñ¼Ò¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤ò¡¢¼Ò°÷Á´°÷¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢ºÛÈ½½ê¤«¤é¤ÏÏÂ²ò¤Î´«»î¡Ê¤«¤ó¤·¡Ë¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÚ²¼ÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£¸åÏÂ²ò¤Ë»ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¡¢ÊÛ¸î»ÎJP¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢Ä«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀºÛÈ½Ãæ¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤â¡¢°ú¤Â³¤¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤ËÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£