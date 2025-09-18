9月16日（火）からローソン（「ローソンストア100」を除く）で、ウチカフェとゴディバのコラボ商品が新登場！

今回は「Uchi Café×GODIVA　どらもっち(ショコラマロン)」の実食レポを紹介します。ペアリングした紅茶も紹介します。



■Uchi Café×GODIVA　どらもっち(ショコラマロン) 400円(税込)
こしあん、和紅茶、チョコレートや抹茶など、今まで色んなどらもっちを味わってきましたが…。今回はショコラマロン味。ゴディバのチョコレートに、濃厚なマロンペースト…という公式様の紹介に期待も膨らみます！



ゴディバの刻印と生地のチョコレート色は、お馴染みですね。オシャレで飽きの来ないデザインだなぁ〜。



ショコラだけだと、これぞゴディバ！という濃厚なチョコレートの味わいなのですが…マロンペーストが加わると、圧倒的な存在感で口の中にマロンの味わいが広がります！生地のモチモチ感がショコラマロンを包み込んで、口福です〜！

マロンダイスの食感もあるので、和菓子のような味わいも。でも食べ進めると、マロンペーストよりもショコラの方が多く詰まっているので、最終的には濃厚なショコラの味わいが口の中に残るような気がします。和と洋どちらも楽しめるどらもっち…新化が止まりませんね…！！




＜栄養成分表示（1個あたり）＞
エネルギー　282kcal
たんぱく質　4.2g
脂質　12.1g
炭水化物　39.9g
‐糖質　38.2g
‐食物繊維 1.7g
食塩相当量　0.30g



■ストック欠かせない！クイーンアンのミルクティー
今回、ショコラマロンのどらもっちと合わせたのは「クイーンアン」（フォートナム＆メイソン）です。スイーツ紹介で度々登場しているのですが。フォートナム＆メイソンの中で特に好きな茶葉なので、ストックしており、色んなスイーツと合わせてみたくなります。

いつも少し牛乳を入れて、ミルクティーで飲んでいます。アッサムとセイロンのブレンドで、ミルクティーにすると甘みがより引き立って、まろやかな味わいになるような気がします。どらもっちの濃厚な味わいにも良く合い、茶葉の風味が残るので、口の中が爽やかになる印象です。


(Shino)