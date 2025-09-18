【9/16 ファミマ新作】体験型スイーツ?!ファミマのお芋掘り「掘って発見！スイートポテト」実食レポ
9月16日（火）から全国のファミリーマート限定（一部店舗を除く）でファミマのお芋掘り「掘って発見！スイートポテト」が発売されました。体験型のスイーツとは…?！実食レポを紹介します！
■掘って発見！スイートポテト 368円（税込）
お芋掘りをしているような、ファミリーマート初の体験型デザートが登場！
1番上には、土に見立てたクランチとココアスポンジがあり、その中にはミニサイズのスイートポテトが4つ隠されています。1つだけ色違いのお芋が隠されているので、お子様と一緒に、お芋を探しながら楽しく食べられそうです！
さつま芋の91％に「紅はるか」が使われています。甘みが強く、ねっとりとした食感が特徴的ですね。
土に見立てたクランチから、薄っすらサツマイモが見えているような…?!
4つも入っているなんて、大人の私ですがワクワクしてきました…！
この辺りかな…？見えてきました紫色のお芋…!?
思ったより大きい…！クランチが土に見える…！本当にお芋堀りしているようなビジュアルで楽しいです〜。4つのうち1つだけ色が違うそうなのですが…？
どんどん掘って行って、最後になんと…黄色いサツマイモでした…！
中に入っている紫色のお芋型スイートポテトは、不思議と焼き芋のような味わいもします（笑）土の中から掘り出して、その後焼き芋にしたような感覚にでもなったのかしら…？
黄色いスイートポテトと紫色のスイートポテトは味わいがほぼ同じのような…。目をつぶって食べたらどちらがどちらが分からないくらいです。お芋型のスイートポテト、とっても甘みもしっかりありますが、それ以上にサツマイモの味わいが濃厚です。紅はるか恐るべし…！
土に見立てたクランチやココアスポンジはビターな味わい。一番下にある紅はるかのムースはとても甘くて滑らかな舌触りです。この3つの味わい、バランスが良くてクセになる美味しさです。
＜栄養成分表示（1個あたり）＞
エネルギー 204kcal
たんぱく質 2.6g
脂質 8.7g
炭水化物 29.6g
‐糖質 28.3g
‐食物繊維 1.3g
食塩相当量 0.1g
(Shino)
