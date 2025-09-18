9月16日（火）から全国のファミリーマート限定（一部店舗を除く）でファミマのお芋掘り「掘って発見！スイートポテト」が発売されました。体験型のスイーツとは…?！実食レポを紹介します！



■掘って発見！スイートポテト 368円（税込）
お芋掘りをしているような、ファミリーマート初の体験型デザートが登場！

1番上には、土に見立てたクランチとココアスポンジがあり、その中にはミニサイズのスイートポテトが4つ隠されています。1つだけ色違いのお芋が隠されているので、お子様と一緒に、お芋を探しながら楽しく食べられそうです！

さつま芋の91％に「紅はるか」が使われています。甘みが強く、ねっとりとした食感が特徴的ですね。



土に見立てたクランチから、薄っすらサツマイモが見えているような…?!
4つも入っているなんて、大人の私ですがワクワクしてきました…！



この辺りかな…？見えてきました紫色のお芋…!?



思ったより大きい…！クランチが土に見える…！本当にお芋堀りしているようなビジュアルで楽しいです〜。4つのうち1つだけ色が違うそうなのですが…？



どんどん掘って行って、最後になんと…黄色いサツマイモでした…！

中に入っている紫色のお芋型スイートポテトは、不思議と焼き芋のような味わいもします（笑）土の中から掘り出して、その後焼き芋にしたような感覚にでもなったのかしら…？

黄色いスイートポテトと紫色のスイートポテトは味わいがほぼ同じのような…。目をつぶって食べたらどちらがどちらが分からないくらいです。お芋型のスイートポテト、とっても甘みもしっかりありますが、それ以上にサツマイモの味わいが濃厚です。紅はるか恐るべし…！

土に見立てたクランチやココアスポンジはビターな味わい。一番下にある紅はるかのムースはとても甘くて滑らかな舌触りです。この3つの味わい、バランスが良くてクセになる美味しさです。




＜栄養成分表示（1個あたり）＞
エネルギー　204kcal
たんぱく質　2.6g
脂質　8.7g
炭水化物　29.6g
‐糖質　28.3g
‐食物繊維 1.3g
食塩相当量　0.1g


(Shino)