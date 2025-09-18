「トロン：オリジナル(Tron)」4K UHD＋ブルーレイセット

(C)2025 Disney

ウォルト・ディズニージャパンは、SF超大作「トロン：オリジナル」と続編の「トロン：レガシー」の4K UHD＋ブルーレイセットを12月10日に同時発売する。価格は各7,590円。

「トロン：レガシー(Tron: Legacy)」4K UHD＋ブルーレイセット

(C)2025 Disney

どちらもUHD BDとBDの全2枚組。それぞれBDディスクにボーナスコンテンツとして、トロン：オリジナルでは音声解説や未公開シーン、ストーリーボードなどが、トロン：レガシーではミュージックビデオや歓声収録＠コミックコンベンション、「キャストについて」などが収録される。

発売元はウォルト・ディズニー・ジャパン、発売・販売元はハピネット・メディアマーケティング。

10月10日の最新作「トロン：アレス」公開を記念したもの。トロン：オリジナルは、映画史上初めて本格的にコンピューター・グラフィックを駆使し、電子回路の中に広がる壮大な戦いを描いた作品。斬新な映像表現とスリリングなアクションは1982年の公開当時から世界中を熱狂させ、今なお多くのクリエイターに影響を与え続けている。

2010年に公開された続編、トロン：レガシーでは20年前に失踪した父から届いた謎のメッセージに導かれ、主人公サムは美しく危険なコンピューターの世界へ入り込んでいく。圧巻の映像美と没入感、そして、クラブシーンをリードするエレクトロ・デュオ、ダフト・パンクが担当する音楽が、予測不能なストーリーとスリリングなアクションシーンを彩った。