NZドル円87円割れ、対豪ドルで3年ぶり安値 NZ中銀10月50bp利下げ観測浮上 NZドル円87円割れ、対豪ドルで3年ぶり安値 NZ中銀10月50bp利下げ観測浮上

リンクをコピーする みんなの感想は？

NZドル円87円割れ、対豪ドルで3年ぶり安値 NZ中銀10月50bp利下げ観測浮上



GDP急減速受けNZ中銀が積極利下げを余儀なくされるとの見方が浮上。一部金融機関は10月に50bp大幅利下げに踏み切ると予想、従来の25bpから変更した。NZ中銀は今年あと2回25bpずつの利下げを予想しているが、豪ウエストパック銀行は10月に50bp、11月に追加で25bp引き下げ、今年末の政策金利2.25%と見ている。



NZドル円は8日以来となる87円割れ、対ドルでは0.7%下落。対豪ドルでは2022年10月以来およそ3年ぶり安値をつけている。豪中銀は慎重姿勢を維持しており、市場では今年あと1回程度の利下げを予想している。



このあと10時半に発表される豪州雇用統計が強い内容となれば豪中銀の追加利下げ観測が後退し、豪ドルは対NZドルで一段高になる可能性がある。そうなればNZドルは対円、対ドルでさらに下落するだろう。

外部サイト