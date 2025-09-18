キッズスターが大幅反発、「ごっこランド」が累計１０００万ＤＬ達成 キッズスターが大幅反発、「ごっこランド」が累計１０００万ＤＬ達成

キッズスター<248A.T>が大幅反発している。１７日の取引終了後、子ども社会体験アプリ「ごっこランド」及び海外版「Ｇｏｋｋｏ Ｗｏｒｌｄ」が累計１０００万ダウンロード（ＤＬ）を達成したと発表しており、好材料視されている。



「ごっこランド」は１３年５月にサービスを開始した、実在する企業のお仕事の“ごっこ遊び”をしながら社会のしくみを学べる子ども向けの社会体験アプリ。２５年６月末時点で９０社以上の企業が出店し更なる増加が見込まれるほか、２５年末から２６年初頃にはタイ、インドネシアの２カ国での配信を予定し、英語版の準備も進めていることから、今後のＤＬ数の増加も期待されている。



出所：MINKABU PRESS