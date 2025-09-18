呂布カルマが明かす「ラップバトルで踏み越えたらいけないライン」にスタジオどよめき

9月14日（日）に放送された見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』は、普段話せないトークを繰り広げる企画「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える会」の後編を実施。アイドルやラッパー、芸人らが “ここだけの話”を繰り広げた。

ラッパー同士の礼儀について聞かれた呂布カルマは、“踏み越えたらいけないライン”について赤裸々に語り…。

【映像】ラップバトルにも礼儀あり？呂布カルマが明かす「越えちゃいけないライン」

見取り図・盛山晋太郎が「ラッパーさん同士って、礼儀とかちゃんとするんですか？」と呂布カルマに尋ねると、呂布は「芸人さんほど上下もないですし…」と芸人ほどやり取りに気を遣うわけではないと明かす。

さらば青春の光・森田哲矢が「ラップバトル終わってからとか、どうなんですか？」と疑問を投げかけると、相手をひたすら“ディスり”合うラップバトルだけに「気まずいの？」「まあまあなこと言い合うから」と芸人たちも興味津々の様子。

呂布は「あんまりいないですけど」と前置きしつつ「ホンマにキレてる人は、みんなでなだめて」と明かすと、「最終的には優勝した人以外は全員負けるわけじゃないですか。だから負けた者同士『飲みに行こうか』みたいな」と答えた。

さらに森田が「さすがに踏み越えたらあかんラインってあるんですか？」と続けると、呂布は「あります」と即答。具体的な内容を問われ呂布が「女絡みじゃないですか」と答えると、スタジオには「だめなんですか」「どこの世界もそうなんだ」と笑いが起こった。

呂布によると「暴露はだめ」なんだそう。「『お前が連れとったあの女…』みたいな話とかは品がないです」と語った。