北大路欣也主演、藤沢周平原作のオリジナル時代劇シリーズ『三屋清左衛門残日録』の最新作となる第9作に、佐藤流司と山谷花純が出演することが発表された。

参考：優香が考える時代劇の醍醐味 「ひとつひとつが丁寧で、今の日常には全くない世界観」

本シリーズは、2016年の第1作放送以来、8作にわたって放送されてきた人気シリーズ。北大路演じる、前藩主用人を退き隠居した三屋清左衛門の第二の人生を、日々の出来事とともに描いてきた。

『三屋清左衛門残日録』第9作には、主演の北大路のほか、優香、松田悟志、小林綾子、金田明夫、麻生祐未、伊東四朗の出演が発表されてる。監督は山下智彦、脚本はいずみ玲が務める。

第9作では、ある悲劇によって人生を翻弄されながらもつましく生きる若き夫婦が登場。夫・結城友助役を演じるのは、ミュージカル『刀剣乱舞』（加州清光役）や舞台『呪術廻戦』（虎杖悠仁役）などで人気を集め、音楽ユニット「ZIPANG OPERA」としても活動する佐藤。妻・はなえ役には、映画『劇場版コード・ブルー ―ドクターヘリ緊急救命―』やNHK連続テレビ小説『あまちゃん』、NHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』などの山谷が抜擢された。

コメント●佐藤流司（結城友助役）『三屋清左衛門残日録』という、長く愛される作品に携わらせていただくこと、そして結城友助という素晴らしい役に出会えたこと。感謝の気持ちを忘れずに、日々の撮影に臨みたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。

●山谷花純（はなえ役）今回久しぶりに時代劇の現場に携わる機会をいただきました。凄く嬉しいです。第9作は、共に苦難を乗り越えようとする夫婦のお話です。佐藤さんとは初めましてなので、どんなお芝居ができるのか楽しみにしています。先輩方の背中を目に焼き付けながら良い学びの時間になるよう頑張ります。

（文＝リアルサウンド編集部）