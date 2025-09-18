＜注目銘柄＞＝ロココ、大企業売上高構成比の高さが強み ＜注目銘柄＞＝ロココ、大企業売上高構成比の高さが強み

ロココ<5868.T>は、デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）推進パートナーとして多彩な製品・サービスを提供。売上高の約８割を大企業との取引が占めていることが強みとなっている。



足もと業績は堅調で、８月１４日に公表した２５年１２月期第２四半期累計（１～６月）の連結営業利益は前年同期比５．８倍の２億６５００万円で着地。通期計画の４億９６００万円に対する進捗率は５３．４％となった。新規案件の獲得、既存取引先の増員、年度末スポット案件の受注などにより、各事業の売り上げが伸びた。今後も企業のＤＸ化に伴うシステム投資が堅調に推移しそうで、同社の追い風となりそうだ。



また、日足チャートで２５日移動平均線や７５日移動平均線が上昇基調にあることに注目。ＰＥＲやＰＢＲといった指標面に割高感はなく、更なる上値追いに期待したい。（参）



出所：MINKABU PRESS