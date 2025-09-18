

小さな習慣で健康寿命を延ばす方法を紹介します（写真：elise／PIXTA）

「まだ元気だから」と思っている人ほど危ない……。運動不足は生活習慣病だけでなく、集中力や気分の不調にも直結します。

本記事はトレーナー歴34年の澤木一貴氏の著書『体力おばけへの道』より一部抜粋・再編集。40代からでも遅くない、小さな習慣で健康寿命を延ばす方法を紹介します。

今の時代、運動をしないとヤバい

私たちは今、「運動しなくても暮らせてしまう時代」に生きています。

電車もエスカレーターも車もあります。食べ物はネット注文で届き、家事の多くは家電が代行してくれます。スマホ一つで何でもできるこの便利な社会は、裏を返せば「動かなくても生きていける環境」でもあるのです。けれど、体は便利に進化してくれません。むしろ、使わない機能はどんどん衰えるようにできているのが人間の身体です。意識して動かなければヤバいのです。

年齢とともに体力は徐々に落ちていきます。

これは避けられない自然の摂理ですが、問題は、「加齢＋運動不足」が重なると、その衰えのスピードが何倍にも加速するということです。

筋肉は使わなければ年1〜2％ずつ減り、60代以降では3％以上減少するというデータもあります。特に太ももやお尻の筋肉は減りやすく、階段がつらい・長く歩けない・ふらつく・転びやすい……といった日常の変化につながります。

さらに深刻なのは、“見えない体力”である防衛体力の低下です。

運動不足は血流を悪くし、自律神経のバランスを崩し、免疫力やホルモン分泌の質も落ちていきます。

その結果は……

● 血糖値や血圧が上がる（糖尿病・高血圧のリスク）

● コレステロール値が乱れる（動脈硬化や心臓病のリスク）

● 睡眠の質が低下する（疲れが取れず、メンタルも不安定に）

● 骨密度が低下する（骨粗しょう症・転倒骨折リスク）

つまり運動不足は、「病気になりやすい体」を自分で育ててしまっている状態です。それに気づかないまま年を重ねると、ある日突然、健康を奪われることも珍しくありません。

“たった数段の階段がつらい”は、老化のサイン。「まだ元気だから」「痛みもないし」「通勤で歩いているから大丈夫」。そう思っている人ほど、ある日、ふとした瞬間に体の異変に気づきます。

● 駅の階段がキツい

● 少し走っただけで息が切れる

● 腰が重い、膝が痛い、肩が回らない

● 外出するのが億劫になった

これらはすべて、“体力貯金”の残高が減ってきているサインです。

若い頃は少しくらい無理をしても体がカバーしてくれましたが、中年以降はそうはいきません。筋力・柔軟性・心肺機能といった要素は、使わなければ確実に減っていきます。

とくに40代以降になると、“回復力の低下”が著しくなります。

疲れが抜けない、風邪が長引く、ちょっとしたことで怪我をする……それは単なる年齢のせいではなく、体力（＝回復力）そのものの低下なのです。

薬に頼る生活か、自分で動ける未来か

運動不足による体力の低下は、やがて「病院に通う日々」や「薬を飲み続ける生活」へとつながっていきます。

高血圧、糖尿病、脂質異常症、睡眠障害、うつ、不安障害、これらはすべて、運動の習慣によって予防または改善できる可能性があることがわかっています。

厚生労働省も、生活習慣病予防の第一に「運動習慣の確立」を挙げています。

反対に言えば、「運動しない」という選択は、自ら将来の病気リスクを高めているのと同じ。

それはまるで、自分の未来に“健康の借金”をしているようなものです。

ここまで読むと、「運動しなかった過去を悔やんでしまった……」という気持ちになる方もいるかもしれません。けれど安心してください。

体力は何歳からでも、取り戻すことができます。

実際に、70代や80代から筋トレやウォーキングを始め、筋肉量や体力レベルを取り戻している人は多数います。

科学的にも、高齢者が運動を継続することで筋肉がつき、転倒リスクや寝たきりの確率を大幅に減らせることが証明されています（厚生労働省・健康日本21などの報告より）。体は正直です。

使えば反応し、整えれば回復します。「動けば、体は応えてくれる」のです。

“動ける未来”をつくるのは、今この瞬間です。

体力は、“使った分だけ育つ貯金”のようなものです。どんなに高性能なスマホを持っていても、電源（体力）が切れていては使えません。

同じように、どんなにお金や知識があっても、それを使いこなせる体がなければ、人生は楽しめないのです。

● 旅行に行きたいけど体がついていかない

● 孫と遊びたいけどすぐ疲れてしまう

● 趣味を続けたいけど膝や腰が痛い

こんな状態では、生活の質（QOL）は確実に下がってしまいます。

だからこそ、“健康寿命”を延ばすには、今から動き出すしかないのです。

そしてその一歩は、大きなものである必要はありません。

エレベーターを階段に変える、バス1駅分歩く、毎朝ラジオ体操をする、というように小さな行動を重ねることでも、体は確実に変わります。

運動は、未来の自分にプレゼントできる最高の投資です。

それは「老後の不安を減らす手段」であると同時に、「今をもっと楽しむ力」でもあります。健康は待っていても戻ってきません。けれど、動けば必ず応えてくれます。今この瞬間から、自分のために体を動かす習慣を始めましょう。

「体力おばけ」になるか、「寝たきり予備軍」になるか？

その分かれ道に、私たちは今、立っているのです。

運動は「脳の栄養」でもある

運動は、ただ体を引き締めたり体重を減らしたりするためのものではありません。

本当の目的は、人生の質を高めるための“土台”をつくることにあります。

私たちの体と心は密接につながっており、運動によって体力を維持・向上させることは、心の安定や脳の働きにも大きく関係しているのです。

たとえば、運動には脳を活性化する力があります。筋肉や骨を維持することは、転倒や寝たきりの予防に直結しますが、それだけではありません。全身の血流が促進されることで、脳への酸素や栄養の供給がスムーズになり、集中力・判断力・記憶力などの認知機能が高まることが、国内外の研究で明らかになっています。

ウォーキングや軽いジョギングなどの有酸素運動をすることで、仕事や家事の合間でも「頭が冴える」「スッキリする」と感じる人が多いのは、科学的にも正しい反応です。このとき、脳内ではさまざまな物質が分泌されています。

特に注目されているのが、セロトニンとBDNF（脳由来神経栄養因子）という2つの脳内物質です。

セロトニンは「幸せホルモン」とも呼ばれ、気分を安定させたり、ストレスを緩和させたりする役割を持っています。適度なリズム運動（ウォーキングやジョギング、呼吸を意識した筋トレなど）によってセロトニンの分泌が高まり、気持ちの安定・睡眠の質の向上・意欲の回復などが期待できます。

一方、BDNFは脳神経の成長や再生を促進し、記憶力や学習能力を高める働きを持つ重要なタンパク質です。

つまり運動は、身体機能の維持だけでなく、脳の若さを保ち、認知症の予防にもつながる「脳の栄養」でもあるのです。

運動習慣は「要介護」への移行リスクを半分に

また、厚生労働省のデータによれば、日本人の平均寿命と健康寿命（自立した生活を送れる期間）には約10年の差があるとされています。これはつまり、人生の最後の10年間を病気や介護状態で過ごしている人が非常に多いということです。





運動をしない生活が続くと、筋力や心肺機能の低下に加え、血流や代謝の悪化、免疫力の低下、さらには認知機能の低下まで連鎖的に起こってきます。

しかし、その流れを変えるカギもまた「運動」にあります。

運動習慣を持つことで、生活機能の維持、うつ症状の緩和、認知症の発症リスク低下など、複数の健康効果が得られると報告されています。

日本老年学会の調査でも、「運動習慣のある高齢者は、要介護状態に移行するリスクが約半分になる」と発表されています。これは“寿命を延ばす”というより、“元気な時間を延ばす”という意味で極めて重要な知見です。

さらに、運動は「自分の体を自分でコントロールしている」という自己効力感（セルフエフィカシー）を高める効果もあります。これは中高年以降の心の健康や幸福感に深く関わる要素です。

実際、「最近イライラしやすい」「やる気が出ない」「眠りが浅い」といった現代人特有の不調の多くが、運動不足による脳内物質の枯渇や生活リズムの乱れと関係している可能性があるのです。たとえ忙しい日常の中でも、10分間のウォーキングや軽いストレッチなど、“小さな運動”を積み重ねるだけで脳と体は確実に変化していきます。

今は「なんとなく不調」でも、今日からの一歩が、未来の自分を守ってくれるはずです。

人生100年時代を、心身ともに元気に駆け抜けるために。

運動は、あなたの“生活必需品”です。

（澤木 一貴 ： SAWAKI GYM代表取締役）