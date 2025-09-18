山田涼介『VOCE』連載で“男らしさ”を語る。「大切な人は自分の手で守って、笑顔にしたい」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

山田涼介による『VOCE』の好評連載「BEAUTY DICTIONARY」。11月号（9月22日発売）では、自身が考える“男らしさ”について語っている。

■インタビューでは「男らしさ＝優しさ」という思いをコメント

山田涼介「BEAUTY DICTIONARY」11月号のテーマは「escort（付き添う・案内する）」。

撮影は、英国を彷彿とさせるような煉瓦造りの建築の前で実施。待ち人を想うような、優しい瞳が印象的なビジュアルに注目だ。

インタビューでは「男らしさ＝優しさ」だという思いを中心に、デートの準備から理想の家族像まで、たっぷりとコメント。

「大切な人は自分の手で守って、笑顔にしたい」といった、ファン必読の発言が目白押しだ。

■書籍情報

2025.09.22 ON SALE

『VOCE』2025年11月号 通常版

表紙：田中みな実

2025.09.22 ON SALE

『VOCE』2025年11月号 増刊

表紙：渡辺翔太（Snow Man）

