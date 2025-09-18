山田涼介『VOCE』連載で“男らしさ”を語る。「大切な人は自分の手で守って、笑顔にしたい」
山田涼介による『VOCE』の好評連載「BEAUTY DICTIONARY」。11月号（9月22日発売）では、自身が考える“男らしさ”について語っている。
■インタビューでは「男らしさ＝優しさ」という思いをコメント
山田涼介「BEAUTY DICTIONARY」11月号のテーマは「escort（付き添う・案内する）」。
撮影は、英国を彷彿とさせるような煉瓦造りの建築の前で実施。待ち人を想うような、優しい瞳が印象的なビジュアルに注目だ。
インタビューでは「男らしさ＝優しさ」だという思いを中心に、デートの準備から理想の家族像まで、たっぷりとコメント。
「大切な人は自分の手で守って、笑顔にしたい」といった、ファン必読の発言が目白押しだ。
■書籍情報
2025.09.22 ON SALE
『VOCE』2025年11月号 通常版
表紙：田中みな実
2025.09.22 ON SALE
『VOCE』2025年11月号 増刊
表紙：渡辺翔太（Snow Man）
■関連リンク
VOCE公式サイト
https://i-voce.jp
Ryosuke Yamada OFFICIAL SNS
X
https://x.com/Ryosuke_Storm
TikTok
Hey! Say! JUMP OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/15